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https://sputnik-georgia.ru/20250805/debyut-na-enfilde---mamardashvili-sygral-za-liverpul-na-legendarnom-stadione-294415652.html
Дебют на "Энфилде" – Мамардашвили сыграл за "Ливерпуль" на легендарном стадионе
Дебют на "Энфилде" – Мамардашвили сыграл за "Ливерпуль" на легендарном стадионе
Sputnik Грузия
Мамардашвили провел встречу на высоком уровне и на 83-й минуте отразил опасный удар под перекладину 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд", где "Ливерпуль" обыграл "Атлетик Бильбао" со счетом 3:2. Один из ведущих клубов мирового футбола "Ливерпуль" приобрел Георгия Мамардашвили у "Валенсии" в 2024 году. В течение сезона грузинский вратарь оставался в аренде в испанской команде. "Валенсия" получила за Мамардашвили более 35 млн евро. "Новый дом. Первая игра на "Энфилде". Мечта стала историей. Дальше – больше", – сказал Мамардашвили после своего дебюта на "Энфилде". Английский клуб встречался с басками двумя составами. Первый матч команды провели резервными составами. Тогда команда Премьер-лиги разгромила команду Ла Лиги со счетом 4:1. В том матче на воротах стоял запасной вратарь "Ливерпуля" Фредерик Вудман. Во втором матче Мамардашвили вышел на поле с первых минут. Английская команда одержала победу благодаря голам Коди Гакпо (2) и Мохаммеда Салаха. Гакпо забил и третий гол, но в свои ворота. Мамардашвили провел встречу на высоком уровне и на 83-й минуте отразил опасный удар под перекладину. За этот сейв собравшиеся на "Энфилде" болельщики наградили грузинского вратаря овацией. "Ливерпуль" завершил подготовку к сезону. 10 августа команда проведет свой первый официальный матч против "Кристал Пэлас" в Суперкубке Англии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, англия, георгий мамардашвили, футбол
спорт, грузия, новости, англия, георгий мамардашвили, футбол

Дебют на "Энфилде" – Мамардашвили сыграл за "Ливерпуль" на легендарном стадионе

13:13 05.08.2025 (обновлено: 13:16 05.08.2025)
© Giorgi MamardashviliВратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
Вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе Энфилд в составе Ливерпуля - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
© Giorgi Mamardashvili
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Мамардашвили провел встречу на высоком уровне и на 83-й минуте отразил опасный удар под перекладину
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд", где "Ливерпуль" обыграл "Атлетик Бильбао" со счетом 3:2.
Один из ведущих клубов мирового футбола "Ливерпуль" приобрел Георгия Мамардашвили у "Валенсии" в 2024 году. В течение сезона грузинский вратарь оставался в аренде в испанской команде. "Валенсия" получила за Мамардашвили более 35 млн евро.
© Giorgi MamardashviliВратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
Вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе Энфилд в составе Ливерпуля - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
© Giorgi Mamardashvili
"Новый дом. Первая игра на "Энфилде". Мечта стала историей. Дальше – больше", – сказал Мамардашвили после своего дебюта на "Энфилде".
Английский клуб встречался с басками двумя составами. Первый матч команды провели резервными составами. Тогда команда Премьер-лиги разгромила команду Ла Лиги со счетом 4:1. В том матче на воротах стоял запасной вратарь "Ливерпуля" Фредерик Вудман.
© Giorgi MamardashviliВратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
Вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе Энфилд в составе Ливерпуля - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
© Giorgi Mamardashvili
Во втором матче Мамардашвили вышел на поле с первых минут. Английская команда одержала победу благодаря голам Коди Гакпо (2) и Мохаммеда Салаха. Гакпо забил и третий гол, но в свои ворота.
Мамардашвили провел встречу на высоком уровне и на 83-й минуте отразил опасный удар под перекладину. За этот сейв собравшиеся на "Энфилде" болельщики наградили грузинского вратаря овацией.
"Ливерпуль" завершил подготовку к сезону. 10 августа команда проведет свой первый официальный матч против "Кристал Пэлас" в Суперкубке Англии.
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