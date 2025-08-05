Дебют на "Энфилде" – Мамардашвили сыграл за "Ливерпуль" на легендарном стадионе
13:13 05.08.2025 (обновлено: 13:16 05.08.2025)
© Giorgi MamardashviliВратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
© Giorgi Mamardashvili
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Мамардашвили провел встречу на высоком уровне и на 83-й минуте отразил опасный удар под перекладину
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд", где "Ливерпуль" обыграл "Атлетик Бильбао" со счетом 3:2.
Один из ведущих клубов мирового футбола "Ливерпуль" приобрел Георгия Мамардашвили у "Валенсии" в 2024 году. В течение сезона грузинский вратарь оставался в аренде в испанской команде. "Валенсия" получила за Мамардашвили более 35 млн евро.
© Giorgi MamardashviliВратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
Вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
© Giorgi Mamardashvili
"Новый дом. Первая игра на "Энфилде". Мечта стала историей. Дальше – больше", – сказал Мамардашвили после своего дебюта на "Энфилде".
Английский клуб встречался с басками двумя составами. Первый матч команды провели резервными составами. Тогда команда Премьер-лиги разгромила команду Ла Лиги со счетом 4:1. В том матче на воротах стоял запасной вратарь "Ливерпуля" Фредерик Вудман.
© Giorgi MamardashviliВратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
Вратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
© Giorgi Mamardashvili
Во втором матче Мамардашвили вышел на поле с первых минут. Английская команда одержала победу благодаря голам Коди Гакпо (2) и Мохаммеда Салаха. Гакпо забил и третий гол, но в свои ворота.
Мамардашвили провел встречу на высоком уровне и на 83-й минуте отразил опасный удар под перекладину. За этот сейв собравшиеся на "Энфилде" болельщики наградили грузинского вратаря овацией.
"Ливерпуль" завершил подготовку к сезону. 10 августа команда проведет свой первый официальный матч против "Кристал Пэлас" в Суперкубке Англии.