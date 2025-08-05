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Движение автотранспорта на левой набережной в Тбилиси ограничено на день

Движение автотранспорта на левой набережной в Тбилиси ограничено на день

Sputnik Грузия

Городские власти приносят извинения жителям и гостям столицы за причиненное неудобство 05.08.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Движение автомобилей на левой набережной Куры (Мтквари) в Тбилиси будет ограничено до конца дня в связи с ремонтом подземных коммуникаций, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Ограничения были введены с 14:00 5 августа. Автомобили не смогут двигаться с улицы Узнадзе в сторону моста Галактиона. Городские власти приносят извинения жителям и гостям столицы за причиненное неудобство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, кура, транспорт, транспорт в грузии