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Где в Тбилиси появился первый светофор?

Где в Тбилиси появился первый светофор?

Sputnik Грузия

5 августа во всем мире отмечают Международный день светофора 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T17:00+0400

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Первый предшественник современных устройств появился в этот день в 1914 году – его установили в американском городе Кливленде. В Советском Союзе светофоры начали применять с 1930 года, а уже спустя два года первый такой объект появился и в Тбилиси, на пересечении проспекта Руставели и улицы Александра Чавчавадзе.Позже дорожные сигналы стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры. В 2006 году в Грузии появился первый светофор для незрячих пешеходов – с аудиосигналом, сопровождающим смену цвета.Сегодня в столице действует около 300 светофоров. Некоторые из них приобрели символическое значение: например, на площади Марджанишвили красный сигнал оформлен в виде сердечка.Тема организации дорожного движения остается предметом дискуссий: часть городских политиков настаивают на установке дополнительных светофоров, тогда как многие автомобилисты опасаются, что это приведет к еще большим заторам.

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