https://sputnik-georgia.ru/20250805/grazhdaninu-pakistana-grozit-v-gruzii-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-torgovlyu-narkotikami-294423926.html
Гражданину Пакистана грозит в Грузии бессрочное заключение за торговлю наркотиками
Гражданину Пакистана грозит в Грузии бессрочное заключение за торговлю наркотиками
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Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 22-летнего гражданина Пакистана по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их незаконному сбыту, сообщили в пресс-службе МВД. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе личного обыска задержанного, а также в указанных им местах полицейские изъяли 44 упаковки наркотических средств метадон и альфа-PVP. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, пакистан
грузия, происшествия, новости, тбилиси, пакистан
Гражданину Пакистана грозит в Грузии бессрочное заключение за торговлю наркотиками
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 22-летнего гражданина Пакистана по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их незаконному сбыту, сообщили в пресс-службе МВД.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>
В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
В ходе личного обыска задержанного, а также в указанных им местах полицейские изъяли 44 упаковки наркотических средств метадон и альфа-PVP.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.