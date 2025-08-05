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Грузия и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере молодежной политики

Грузия и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере молодежной политики

Sputnik Грузия

Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью 05.08.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики обсудил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на встрече с заместителем министра молодежи и спорта Азербайджана Фархадом Гаджиевым. Делегация из Азербайджана во главе с Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом. Основное внимание на встрече было уделено укреплению связей между молодежью двух стран и реализации совместных проектов. "Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью. Обсуждались вопросы реализации совместных молодежных проектов", – говорится в сообщении. Примером успешного взаимодействия стало участие азербайджанской молодежи в международном лагере в Анаклия, что стороны расценили как значимый шаг на пути развития молодежных обменов и укрепления добрососедских отношений. Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, глава департамента молодежи министерства молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джабаров, а также советник посольства Камал Халилов. Ранее в конце июля в рамках визита в Азербайджан Миканадзе вместе со своим азербайджанским коллегой Фаридом Гаибовым посетил город Губа, где встретился со студентами из обеих стран, участвовавшими в молодежном лагере. По словам министра, подобные инициативы отражают высокий уровень взаимопонимания между двумя странами и вносят важный вклад в развитие устойчивых партнерских отношений. Миканадзе также подчеркнул важную роль президентов Грузии и Азербайджана – Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева – в реализации молодежного лагеря, отметив, что проект стал возможен именно благодаря их поддержке и личному участию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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