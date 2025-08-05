Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250805/gruziya-i-azerbaydzhan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-molodezhnoy-politiki-294422558.html
Грузия и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере молодежной политики
Грузия и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере молодежной политики
Sputnik Грузия
Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T17:07+0400
2025-08-05T17:07+0400
грузия
новости
азербайджан
тбилиси
анаклия
михаил кавелашвили
гиви миканадзе
ильхам алиев
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/05/294421960_0:90:2049:1242_1920x0_80_0_0_08a306844c505287eae9cf6b789aef17.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики обсудил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на встрече с заместителем министра молодежи и спорта Азербайджана Фархадом Гаджиевым. Делегация из Азербайджана во главе с Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом. Основное внимание на встрече было уделено укреплению связей между молодежью двух стран и реализации совместных проектов. "Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью. Обсуждались вопросы реализации совместных молодежных проектов", – говорится в сообщении. Примером успешного взаимодействия стало участие азербайджанской молодежи в международном лагере в Анаклия, что стороны расценили как значимый шаг на пути развития молодежных обменов и укрепления добрососедских отношений. Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, глава департамента молодежи министерства молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джабаров, а также советник посольства Камал Халилов. Ранее в конце июля в рамках визита в Азербайджан Миканадзе вместе со своим азербайджанским коллегой Фаридом Гаибовым посетил город Губа, где встретился со студентами из обеих стран, участвовавшими в молодежном лагере. По словам министра, подобные инициативы отражают высокий уровень взаимопонимания между двумя странами и вносят важный вклад в развитие устойчивых партнерских отношений. Миканадзе также подчеркнул важную роль президентов Грузии и Азербайджана – Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева – в реализации молодежного лагеря, отметив, что проект стал возможен именно благодаря их поддержке и личному участию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
азербайджан
тбилиси
анаклия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/05/294421960_136:0:1912:1332_1920x0_80_0_0_1d752b2d8e129b1b92b34eba76e2f34f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, азербайджан, тбилиси, анаклия, михаил кавелашвили, гиви миканадзе, ильхам алиев
грузия, новости, азербайджан, тбилиси, анаклия, михаил кавелашвили, гиви миканадзе, ильхам алиев

Грузия и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере молодежной политики

17:07 05.08.2025
© Ministry of Education and Science of GeorgiaДелегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
© Ministry of Education and Science of Georgia
Подписаться
Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики обсудил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на встрече с заместителем министра молодежи и спорта Азербайджана Фархадом Гаджиевым.
Делегация из Азербайджана во главе с Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом. Основное внимание на встрече было уделено укреплению связей между молодежью двух стран и реализации совместных проектов.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaДелегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
© Ministry of Education and Science of Georgia
"Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью. Обсуждались вопросы реализации совместных молодежных проектов", – говорится в сообщении.
Примером успешного взаимодействия стало участие азербайджанской молодежи в международном лагере в Анаклия, что стороны расценили как значимый шаг на пути развития молодежных обменов и укрепления добрососедских отношений.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaДелегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
© Ministry of Education and Science of Georgia
Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, глава департамента молодежи министерства молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джабаров, а также советник посольства Камал Халилов.
Ранее в конце июля в рамках визита в Азербайджан Миканадзе вместе со своим азербайджанским коллегой Фаридом Гаибовым посетил город Губа, где встретился со студентами из обеих стран, участвовавшими в молодежном лагере.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaДелегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
© Ministry of Education and Science of Georgia
По словам министра, подобные инициативы отражают высокий уровень взаимопонимания между двумя странами и вносят важный вклад в развитие устойчивых партнерских отношений.
Миканадзе также подчеркнул важную роль президентов Грузии и Азербайджана – Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева – в реализации молодежного лагеря, отметив, что проект стал возможен именно благодаря их поддержке и личному участию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0