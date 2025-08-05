Грузия и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере молодежной политики
© Ministry of Education and Science of GeorgiaДелегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики обсудил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на встрече с заместителем министра молодежи и спорта Азербайджана Фархадом Гаджиевым.
Делегация из Азербайджана во главе с Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом. Основное внимание на встрече было уделено укреплению связей между молодежью двух стран и реализации совместных проектов.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaДелегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
© Ministry of Education and Science of Georgia
"Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью. Обсуждались вопросы реализации совместных молодежных проектов", – говорится в сообщении.
Примером успешного взаимодействия стало участие азербайджанской молодежи в международном лагере в Анаклия, что стороны расценили как значимый шаг на пути развития молодежных обменов и укрепления добрососедских отношений.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaДелегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
© Ministry of Education and Science of Georgia
Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, глава департамента молодежи министерства молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джабаров, а также советник посольства Камал Халилов.
Ранее в конце июля в рамках визита в Азербайджан Миканадзе вместе со своим азербайджанским коллегой Фаридом Гаибовым посетил город Губа, где встретился со студентами из обеих стран, участвовавшими в молодежном лагере.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaДелегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
Делегация из Азербайджана во главе с заместителем министра молодежи и спорта Фархадом Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом
© Ministry of Education and Science of Georgia
По словам министра, подобные инициативы отражают высокий уровень взаимопонимания между двумя странами и вносят важный вклад в развитие устойчивых партнерских отношений.
Миканадзе также подчеркнул важную роль президентов Грузии и Азербайджана – Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева – в реализации молодежного лагеря, отметив, что проект стал возможен именно благодаря их поддержке и личному участию.