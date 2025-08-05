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Грузия обвинила Европу в нарушении прав: страну отказались приглашать на конференцию COSAC

Грузия обвинила Европу в нарушении прав: страну отказались приглашать на конференцию COSAC

Sputnik Грузия

Глава грузинского законодательного органа расценил действие Дании как произвол 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T17:40+0400

2025-08-05T17:40+0400

2025-08-05T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Отказ в приглашении делегации Грузии на Конференцию комитетов парламентов государств-членов ЕС по делам союза (COSAC) является нарушением права парламента Грузии – так председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили ответил своей датской коллеге.Грузинский парламент на днях получил письмо от председателя комитета по европейским делам парламента Дании Бриджит Клинцков Йеркель, в котором сообщалось, что она не планирует приглашать представителей парламента Грузии на т. н. заседание COSAC из-за того, что "Грузия отказалась от пути евроинтеграции". "Отказ в приглашении делегации Грузии является нарушением права парламента Грузии на участие в заседании COSAC", – говорится в письме Папуашвили. Председатель парламента отмечает, что регламент COSAC устанавливает, что "три члена парламента каждой страны-кандидата должны быть приглашены в качестве наблюдателей на пленарные и внеочередные заседания COSAC" и не содержит никаких положений об отказе в их участии. "Интересно здесь то, что, согласно регламенту COSAC, парламент Дании не имеет права не пригласить парламент Грузии для участия . Однако, похоже, что основанный на правилах международный порядок для некоторых является термином, который можно подогнать под политический оттенок", – заявил Папуашвили. Он расценил действие парламента Дании как произвол. "Единственное, как можно назвать это действие, – это произвол. А ссылка на несуществующее решение правительства Грузии о якобы приостановке интеграции в Евросоюз в качестве оправдания – просто дезинформация. А там, где произвол и дезинформация, не может быть Европы. Это должны осознать все", – резюмировал Папуашвили. В то же время он отмечает, что обвинения в том, что Грузия приостановила процесс евроинтеграции, не соответствуют действительности. "Правительство Грузии никогда не заявляло, что приостанавливает процесс интеграции в ЕС. Напротив, правительство Грузии не жалеет усилий для выполнения требований, предъявляемых к стране-кандидату, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Грузией и ЕС", – говорится в письме. Грузия и ЕС В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года. До получения статуса кандидата страна подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и с 2017 для граждан Грузии был задействован безвизовый режим. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. ЕС в 2024 году в ответ на принятие законов на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ* заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в Союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. После этих решений власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвинил власти Грузии в откате демократии и призывает "незамедлительно вернуться на путь ЕС", и уже 27 января этого года приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство до конца августа не выполнит определенные условия, связанные с законами об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. Власти Грузии называют условия Еврокомиссии "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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