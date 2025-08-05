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Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за июль

Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за июль

Sputnik Грузия

В июле 2025 года по сравнению с июнем 2025-го рост инфляции составил 0,2% 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T09:01+0400

2025-08-05T09:01+0400

2025-08-05T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Годовая инфляция (июль 2025 года к июлю 2024-го) в Грузии составила 4,3% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (июнь 2025 года к июню 2024-го) в Грузии составляла 4,0%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,4%), в сфере здравоохранения (9,5%), гостиниц и ресторанов (6,7%), а также в области образования (4,6%) и на алкогольную и табачную продукцию (3,7%). Цены снизились на связь (6,9%), транспорт (3,8%), одежду и обувь (2,8%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,4%), а также на отдых и развлечения (1,4%). В июле 2025 года по сравнению с июнем 2025-го рост инфляции составил 0,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"