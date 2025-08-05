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Многомиллионная схема мошенничества в Грузии: задержаны трое
Многомиллионная схема мошенничества в Грузии: задержаны трое
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Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T21:11+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Три человека задержаны Следственной службой Минфина Грузии совместно с прокуратурой Самегрело – Земо Сванети по обвинению в крупном мошенничестве с налогами на сумму более чем 20 миллионов лари, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, подозреваемые оформили фиктивные компании на жителей Абхазии и заключили между ними поддельные сделки. Фирмы якобы продали друг другу металлические конструкции и металлолом на сумму 151 миллион лари. Таким образом злоумышленники создали фальшивый актив НДС в размере свыше 20 миллионов лари. Более того, одна из компаний успела использовать более 560 тысяч лари из этой суммы для погашения текущих налогов. Ведется расследование для определения ущерба, нанесенного бюджету, и наличия у задержанных сообщников. Обвинения предъявлены по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере" и "Изготовление, использование или хранение поддельных налоговых документов". Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, абхазия
происшествия, грузия, новости, абхазия
Многомиллионная схема мошенничества в Грузии: задержаны трое
Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Три человека задержаны Следственной службой Минфина Грузии совместно с прокуратурой Самегрело – Земо Сванети по обвинению в крупном мошенничестве с налогами на сумму более чем 20 миллионов лари, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, подозреваемые оформили фиктивные компании на жителей Абхазии и заключили между ними поддельные сделки. Фирмы якобы продали друг другу металлические конструкции и металлолом на сумму 151 миллион лари.
Таким образом злоумышленники создали фальшивый актив НДС в размере свыше 20 миллионов лари. Более того, одна из компаний успела использовать более 560 тысяч лари из этой суммы для погашения текущих налогов.
Ведется расследование для определения ущерба, нанесенного бюджету, и наличия у задержанных сообщников.
Обвинения предъявлены по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере" и "Изготовление, использование или хранение поддельных налоговых документов". Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы.