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Многомиллионная схема мошенничества в Грузии: задержаны трое

Многомиллионная схема мошенничества в Грузии: задержаны трое

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T21:11+0400

2025-08-05T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Три человека задержаны Следственной службой Минфина Грузии совместно с прокуратурой Самегрело – Земо Сванети по обвинению в крупном мошенничестве с налогами на сумму более чем 20 миллионов лари, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, подозреваемые оформили фиктивные компании на жителей Абхазии и заключили между ними поддельные сделки. Фирмы якобы продали друг другу металлические конструкции и металлолом на сумму 151 миллион лари. Таким образом злоумышленники создали фальшивый актив НДС в размере свыше 20 миллионов лари. Более того, одна из компаний успела использовать более 560 тысяч лари из этой суммы для погашения текущих налогов. Ведется расследование для определения ущерба, нанесенного бюджету, и наличия у задержанных сообщников. Обвинения предъявлены по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере" и "Изготовление, использование или хранение поддельных налоговых документов". Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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