https://sputnik-georgia.ru/20250805/posolstvo-ssha-predupredilo-grazhdan-gruzii--dlya-rodov-vizu-ne-poluchit-294431628.html
Посольство США предупредило граждан Грузии – для родов визу не получить
Посольство США предупредило граждан Грузии – для родов визу не получить
Sputnik Грузия
В 2024 финансовом году диппредставительство США в Тбилиси выдало в общей сложности 12 305 виз, из них 2 785 – иммиграционных и 9 520 – неиммиграционных 05.08.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Посольство США предупредило граждан Грузии о возможном отказе в выдаче визы сотрудниками посольств, в случае подозрения о поездке для родов. США – одна из стран, где ребенок, родившийся на ее территории, получает гражданство этой страны. Часто желающие мигрировать в США часто пользуются этой возможностью. Согласно данным Государственного департамента США, в 2024 финансовом году диппредставительство США в Тбилиси выдало в общей сложности 12 305 виз, из них 2 785 – иммиграционных и 9 520 – неиммиграционных. По оценкам аналитических ресурсов, уровень отказов для граждан Грузии составил 41,44 %. В конце июня посольство США напомнило, что все заявители на неиммиграционные визы обязаны указывать свои аккаунты в социальных сетях, причем профили должны быть открыты для публичного просмотра. Несоблюдение этого условия может повлечь отказ в выдаче визы. Это требование ввели еще при администрации Трампа в 2019 году. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом администрация США вновь взяла курс на жесткую миграционную политику. По всей стране проходят масштабные рейды против нелегальных мигрантов: многих задерживают и депортируют. Эти меры вызвали волну возмущения – в июне в Лос-Анджелесе прошли массовые протесты, переросшие в беспорядки. Для восстановления порядка власти привлекли силы Национальной гвардии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Посольство США предупредило граждан Грузии – для родов визу не получить
В 2024 финансовом году диппредставительство США в Тбилиси выдало в общей сложности 12 305 виз, из них 2 785 – иммиграционных и 9 520 – неиммиграционных
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Посольство США предупредило граждан Грузии о возможном отказе в выдаче визы сотрудниками посольств, в случае подозрения о поездке для родов.
США – одна из стран, где ребенок, родившийся на ее территории, получает гражданство этой страны. Часто желающие мигрировать в США часто пользуются этой возможностью.
"Недопустимо использование визы только для родов, с той целью, чтобы вашему ребенку было предоставлено гражданство США. Консульские офицеры будут отказывать в выдачи визы, если у них будет основание подозревать, что это является целью вашей поездки", – отмечается в заявлении посольства.
Согласно данным Государственного департамента США, в 2024 финансовом году диппредставительство США в Тбилиси выдало в общей сложности 12 305 виз, из них 2 785 – иммиграционных и 9 520 – неиммиграционных. По оценкам аналитических ресурсов, уровень отказов для граждан Грузии составил 41,44 %.
В конце июня посольство США напомнило, что все заявители на неиммиграционные визы обязаны указывать свои аккаунты в социальных сетях, причем профили должны быть открыты для публичного просмотра. Несоблюдение этого условия может повлечь отказ в выдаче визы. Это требование ввели еще при администрации Трампа в 2019 году.
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом администрация США вновь взяла курс на жесткую миграционную политику. По всей стране проходят масштабные рейды против нелегальных мигрантов: многих задерживают и депортируют. Эти меры вызвали волну возмущения – в июне в Лос-Анджелесе прошли массовые протесты, переросшие в беспорядки. Для восстановления порядка власти привлекли силы Национальной гвардии.