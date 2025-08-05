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https://sputnik-georgia.ru/20250805/premer-gruzii-uchastvuet-v-konferentsii-oon-v-turkmenistane-294409350.html
Премьер Грузии участвует в конференции ООН в Туркменистане
Премьер Грузии участвует в конференции ООН в Туркменистане
Sputnik Грузия
В ходе визита Кобахидзе проведет двусторонние встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с Генсеком ООН Антониу Гутерришем 05.08.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций, которая проходит в туркменском курортном городе Аваза, сообщает пресс-служба администрации правительства.Глава грузинского правительства вместе с делегацией присутствовал на официальном открытии конференции, к участникам которой обратились с речью президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.По информации пресс-службы, во вторник на мероприятии запланировано выступление главы грузинского правительства. Кобахидзе в своем выступлении сделает особый акцент на связности, роли Грузии, в том числе в Среднем коридоре, а также на важных проектах, которые правительство реализует для усиления транзитно-логистической функции страны, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. "Среди них – строительство магистральных дорог, проект Анаклия, новый международный аэропорт и все те текущие и запланированные проекты, которые укрепят позиционирование нашей страны в Среднем коридоре", – отметила Квривишвили.Главный акцент нынешней конференции ООН сделан на связности стран Центральной Азии, и в этом контексте участие Грузии в данном форуме имеет особое значение, отметила глава МИД Мака Бочоришвили. В ходе визита премьер-министр также проведет двусторонние встречи с президентом Туркменистана и генсеком ООН. Глава правительства прибыл на саммит вместе с грузинской делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), проходит в туркменском курортном городе Аваза с 5 по 8 августа. В мероприятии участвуют главы государств и правительств, Генсек ООН Антониу Гутерриш, представители международных организаций и делового сектора. Главная тема конференции – углубление партнерства для устойчивого развития, улучшения транспортной связности, цифровой трансформации, климатической устойчивости и интеграции таких стран в глобальную экономику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, туркменистан, тбилиси, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили, оон
новости, грузия, туркменистан, тбилиси, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили, оон

Премьер Грузии участвует в конференции ООН в Туркменистане

11:20 05.08.2025 (обновлено: 11:45 05.08.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
© Сourtesy of Georgian Government
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В ходе визита Кобахидзе проведет двусторонние встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с Генсеком ООН Антониу Гутерришем
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций, которая проходит в туркменском курортном городе Аваза, сообщает пресс-служба администрации правительства.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
© Сourtesy of Georgian Government
Глава грузинского правительства вместе с делегацией присутствовал на официальном открытии конференции, к участникам которой обратились с речью президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
© Сourtesy of Georgian Government
По информации пресс-службы, во вторник на мероприятии запланировано выступление главы грузинского правительства.

"Ираклий Кобахидзе сделает акцент на стратегическом расположении Грузии и ее роли как коридора, соединяющего Восток и Запад, который предоставляет важные возможности с точки зрения связности для восьми не имеющих выхода к морю стран", – говорится в сообщении.

Кобахидзе в своем выступлении сделает особый акцент на связности, роли Грузии, в том числе в Среднем коридоре, а также на важных проектах, которые правительство реализует для усиления транзитно-логистической функции страны, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
© Сourtesy of Georgian Government
"Среди них – строительство магистральных дорог, проект Анаклия, новый международный аэропорт и все те текущие и запланированные проекты, которые укрепят позиционирование нашей страны в Среднем коридоре", – отметила Квривишвили.
Главный акцент нынешней конференции ООН сделан на связности стран Центральной Азии, и в этом контексте участие Грузии в данном форуме имеет особое значение, отметила глава МИД Мака Бочоришвили.

"Эта конференция – хорошая возможность для того, чтобы подчеркнуть роль Грузии и поговорить о ней как о важной составляющей одной из стран Среднего коридора", – сказала Бочоришвили.

В ходе визита премьер-министр также проведет двусторонние встречи с президентом Туркменистана и генсеком ООН.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
© Сourtesy of Georgian Government
Глава правительства прибыл на саммит вместе с грузинской делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), проходит в туркменском курортном городе Аваза с 5 по 8 августа. В мероприятии участвуют главы государств и правительств, Генсек ООН Антониу Гутерриш, представители международных организаций и делового сектора.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с делегацией принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций в Туркменистане
© Сourtesy of Georgian Government
Главная тема конференции – углубление партнерства для устойчивого развития, улучшения транспортной связности, цифровой трансформации, климатической устойчивости и интеграции таких стран в глобальную экономику.
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