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Премьер Грузии участвует в конференции ООН в Туркменистане

Премьер Грузии участвует в конференции ООН в Туркменистане

Sputnik Грузия

В ходе визита Кобахидзе проведет двусторонние встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с Генсеком ООН Антониу Гутерришем 05.08.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций, которая проходит в туркменском курортном городе Аваза, сообщает пресс-служба администрации правительства.Глава грузинского правительства вместе с делегацией присутствовал на официальном открытии конференции, к участникам которой обратились с речью президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.По информации пресс-службы, во вторник на мероприятии запланировано выступление главы грузинского правительства. Кобахидзе в своем выступлении сделает особый акцент на связности, роли Грузии, в том числе в Среднем коридоре, а также на важных проектах, которые правительство реализует для усиления транзитно-логистической функции страны, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. "Среди них – строительство магистральных дорог, проект Анаклия, новый международный аэропорт и все те текущие и запланированные проекты, которые укрепят позиционирование нашей страны в Среднем коридоре", – отметила Квривишвили.Главный акцент нынешней конференции ООН сделан на связности стран Центральной Азии, и в этом контексте участие Грузии в данном форуме имеет особое значение, отметила глава МИД Мака Бочоришвили. В ходе визита премьер-министр также проведет двусторонние встречи с президентом Туркменистана и генсеком ООН. Глава правительства прибыл на саммит вместе с грузинской делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), проходит в туркменском курортном городе Аваза с 5 по 8 августа. В мероприятии участвуют главы государств и правительств, Генсек ООН Антониу Гутерриш, представители международных организаций и делового сектора. Главная тема конференции – углубление партнерства для устойчивого развития, улучшения транспортной связности, цифровой трансформации, климатической устойчивости и интеграции таких стран в глобальную экономику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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