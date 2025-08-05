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Премьер пригласил президента Узбекистана в Грузию
Премьер пригласил президента Узбекистана в Грузию
Sputnik Грузия
Стороны также отметили важную роль Грузии как регионального узла в вопросах связанности 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева вместе с делегацией принять участие в "Тбилисском форуме Шелкового пути", который пройдет 22-23 октября. Приглашение было озвучено в ходе двусторонней встречи лидеров в рамках конференции ООН в туркменском курортном городе Аваза. Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, стороны обсудили положительную динамику развития политических и экономических связей между Грузией и Узбекистаном, а также перспективы углубления сотрудничества в различных сферах. Также была отмечена важная роль Грузии как регионального узла в вопросах связанности. Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет осенью уже в пятый раз. Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли. Грузия и Узбекистан Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в 2024 году составил 242,3 миллиона долларов, что на 40,6% больше по сравнению с 2023 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, азербайджан, тбилиси, узбекистан, ираклий кобахидзе, шавкат мирзиеев, оон
грузия, новости, политика, азербайджан, тбилиси, узбекистан, ираклий кобахидзе, шавкат мирзиеев, оон

Премьер пригласил президента Узбекистана в Грузию

18:08 05.08.2025
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Стороны также отметили важную роль Грузии как регионального узла в вопросах связанности
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева вместе с делегацией принять участие в "Тбилисском форуме Шелкового пути", который пройдет 22-23 октября.
Приглашение было озвучено в ходе двусторонней встречи лидеров в рамках конференции ООН в туркменском курортном городе Аваза.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, стороны обсудили положительную динамику развития политических и экономических связей между Грузией и Узбекистаном, а также перспективы углубления сотрудничества в различных сферах.
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Также была отмечена важная роль Грузии как регионального узла в вопросах связанности.
Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет осенью уже в пятый раз. Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли.

Грузия и Узбекистан

Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в 2024 году составил 242,3 миллиона долларов, что на 40,6% больше по сравнению с 2023 годом.
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