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Премьер пригласил президента Узбекистана в Грузию

Премьер пригласил президента Узбекистана в Грузию

Sputnik Грузия

Стороны также отметили важную роль Грузии как регионального узла в вопросах связанности 05.08.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева вместе с делегацией принять участие в "Тбилисском форуме Шелкового пути", который пройдет 22-23 октября. Приглашение было озвучено в ходе двусторонней встречи лидеров в рамках конференции ООН в туркменском курортном городе Аваза. Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, стороны обсудили положительную динамику развития политических и экономических связей между Грузией и Узбекистаном, а также перспективы углубления сотрудничества в различных сферах. Также была отмечена важная роль Грузии как регионального узла в вопросах связанности. Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет осенью уже в пятый раз. Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли. Грузия и Узбекистан Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в 2024 году составил 242,3 миллиона долларов, что на 40,6% больше по сравнению с 2023 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, тбилиси, узбекистан, ираклий кобахидзе, шавкат мирзиеев, оон