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Премьеры Грузии и Азербайджана провели переговоры в рамках конференции ООН
Премьеры Грузии и Азербайджана провели переговоры в рамках конференции ООН
Sputnik Грузия
Стороны обсудили текущие процессы в регионе и подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности 05.08.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, а также положительную динамику двустороннего сотрудничества в различных направлениях обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Встреча глав правительств двух стран состоялась в рамках конференции ООН в туркменском курортном городе Аваза. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, особое внимание на переговорах было уделено значению совместных проектов регионального масштаба. Премьеры также обсудили текущие процессы в регионе и подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности. Глава грузинского правительства вновь подтвердил готовность Грузии содействовать установлению прочного мира в регионе путем диалога и дипломатии. Премьер прибыл на саммит вместе с грузинской делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. В рамках визита премьер также проведет двусторонние встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Главная тема конференции – углубление партнерства для устойчивого развития, улучшения транспортной связности, цифровой трансформации, климатической устойчивости и интеграции таких стран в глобальную экономику. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, азербайджан, тбилиси, туркменистан, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, антониу гутерриш, оон
Премьеры Грузии и Азербайджана провели переговоры в рамках конференции ООН
13:35 05.08.2025 (обновлено: 13:45 05.08.2025)
Стороны обсудили текущие процессы в регионе и подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, а также положительную динамику двустороннего сотрудничества в различных направлениях обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.
Встреча глав правительств двух стран состоялась в рамках конференции ООН в туркменском курортном городе Аваза.
Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, особое внимание на переговорах было уделено значению совместных проектов регионального масштаба. Премьеры также обсудили текущие процессы в регионе и подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности.
Глава грузинского правительства вновь подтвердил готовность Грузии содействовать установлению прочного мира в регионе путем диалога и дипломатии.
Премьер прибыл на саммит вместе с грузинской делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
В рамках визита премьер также проведет двусторонние встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), проходит в туркменском курортном городе Аваза с 5 по 8 августа. В мероприятии участвуют главы государств и правительств, Генсек ООН Антониу Гутерриш, представители международных организаций и делового сектора.
Главная тема конференции – углубление партнерства для устойчивого развития, улучшения транспортной связности, цифровой трансформации, климатической устойчивости и интеграции таких стран в глобальную экономику.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.