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Прощание с Эльдаром Шенгелая – гражданская панихида пройдет в Сионском кафедральном соборе

Прощание с Эльдаром Шенгелая – гражданская панихида пройдет в Сионском кафедральном соборе

Sputnik Грузия

Режиссера похоронят в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Гражданская панихида по выдающемуся грузинскому кинорежиссеру Эльдару Шенгелая состоится в Сионском кафедральном соборе 7 августа. Шенгелая скончался 4 августа. Ему было 92 года. Гражданская панихида начнется в 12:00, в 14:00 состоится вынос тела. Как ранее сообщили СМИ, режиссера похоронят в Дидубийском пантеоне (Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии) в Тбилиси. Сын известной грузинской актрисы Нато Вачнадзе и кинорежиссера Николоза Шенгелая Эльдар Шенгелая родился в Тбилиси 26 января 1933 года. Творческую деятельность Шенгелая начал постановками в жанре фильма-сказки – "Легенда о ледяном сердце" и "Снежная сказка" (обе картины сняты совместно с Алексеем Сахаровым). В 1963-м вместе с Тамазом Мелиава поставил фильм-поэтическое повествование "Белый караван" о жизни современной грузинской деревни. Известность пришла к Шенгелая после фильма "Необыкновенная выставка" в 1969 году. Среди наград и званий Эльдара Шенгелая – приз "За лучшую режиссерскую работу" на КФ республик Закавказья и Украины в Киеве (фильм "Необыкновенная выставка", 1969), Специальный приз жюри за режиссуру на МКФ в Каире (фильм "Мачеха Саманишвили", 1978), Государственная премия Грузии им. Шота Руставели (1994, фильм "Экспресс-информация"), Орден Победы имени Святого Георгия (2009), премия имени Параджанова за достижения в кинематографе (IX МКФ "Золотой абрикос", Ереван, 2012). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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