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Туман в Батуми: рейсы из Стамбула и Тель-Авива не смогли приземлиться с первой попытки

Туман в Батуми: рейсы из Стамбула и Тель-Авива не смогли приземлиться с первой попытки

Sputnik Грузия

По информации аэропорта, причиной сложностей стал плотный туман, который затруднил видимость над взлетно-посадочной полосой 05.08.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Два пассажирских самолета не смогли осуществить посадку с первой попытки утром в понедельник в аэропорту черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) из-за густого тумана. Речь идет о рейсах из Стамбула и Тель-Авива. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший по маршруту Стамбул – Батуми, предпринял первую попытку посадки около 09:27 по местному времени, но из-за плохой видимости не смог приземлиться. Вторая попытка в 09:39 также оказалась неудачной, после чего борт начал маневрировать над морем в ожидании улучшения погодных условий. После неудачных попыток посадки самолет направился в турецкий Самсун. Ожидается, что позже он вернется и повторно попытается сесть в Батуми, если позволят погодные условия. Аналогичная ситуация произошла с рейсом Тель-Авив – Батуми. По информации аэропорта, причиной сложностей стал плотный туман, который затруднил видимость над взлетно-посадочной полосой. Самолету из Тель-Авива удалось приземлиться в Батуми лишь со второй попытки в 09:58. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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