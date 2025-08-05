https://sputnik-georgia.ru/20250805/uzhestochenie-metadonovoy-programmy-v-gruzii--minzdrav-obyavil-o-nachale-registratsii-294407303.html

Ужесточение метадоновой программы в Грузии – Минздрав объявил о начале регистрации

Ужесточение метадоновой программы в Грузии – Минздрав объявил о начале регистрации

Sputnik Грузия

Бенефициары должны пройти регистрацию онлайн с 4 по 11 августа 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T15:35+0400

2025-08-05T15:35+0400

2025-08-05T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Началась регистрация на включение в государственную программу заместительной терапии опиоидной зависимости в Грузии, говорится в сообщении Минздрава Грузии. Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. Такие же услуги предоставляли частные компании, но платно. В конце июля правительство приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, а также ввести строгий контроль за выписыванием рецептов. По словам министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, процесс регистрации организован максимально просто, чтобы бенефициары могли перейти на государственную программу. Министр выразил надежду, что участники программы смогут найти в себе силы принять протянутую государством руку помощи и освободиться от наркозависимости. В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица старше 21 года с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость". Программа доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия. Заместительная терапия (ЗТ) – это метод лечения, при котором недостающие или отсутствующие в организме вещества (гормоны, ферменты, другие лекарственные препараты) заменяются искусственными или естественными аналогами. ЗТ используется в различных областях медицины, включая лечение наркозависимости, эндокринных заболеваний и других состояний, связанных с дефицитом веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, наркополитика, министерство здравоохранения грузии