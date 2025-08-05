https://sputnik-georgia.ru/20250805/uzhestochenie-metadonovoy-programmy-v-gruzii--minzdrav-obyavil-o-nachale-registratsii-294407303.html
Ужесточение метадоновой программы в Грузии – Минздрав объявил о начале регистрации
Ужесточение метадоновой программы в Грузии – Минздрав объявил о начале регистрации
Sputnik Грузия
Бенефициары должны пройти регистрацию онлайн с 4 по 11 августа 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T15:35+0400
2025-08-05T15:35+0400
2025-08-05T15:44+0400
грузия
новости
общество
наркополитика
министерство здравоохранения грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eff76e19e97e087844c837c776259ff7.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Началась регистрация на включение в государственную программу заместительной терапии опиоидной зависимости в Грузии, говорится в сообщении Минздрава Грузии. Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. Такие же услуги предоставляли частные компании, но платно. В конце июля правительство приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, а также ввести строгий контроль за выписыванием рецептов. По словам министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, процесс регистрации организован максимально просто, чтобы бенефициары могли перейти на государственную программу. Министр выразил надежду, что участники программы смогут найти в себе силы принять протянутую государством руку помощи и освободиться от наркозависимости. В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица старше 21 года с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость". Программа доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия. Заместительная терапия (ЗТ) – это метод лечения, при котором недостающие или отсутствующие в организме вещества (гормоны, ферменты, другие лекарственные препараты) заменяются искусственными или естественными аналогами. ЗТ используется в различных областях медицины, включая лечение наркозависимости, эндокринных заболеваний и других состояний, связанных с дефицитом веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736343_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e089f1d7e08bc1163649eb58b5635a6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, наркополитика, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, наркополитика, министерство здравоохранения грузии
Ужесточение метадоновой программы в Грузии – Минздрав объявил о начале регистрации
15:35 05.08.2025 (обновлено: 15:44 05.08.2025)
Бенефициары должны пройти регистрацию онлайн с 4 по 11 августа
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Началась регистрация на включение в государственную программу заместительной терапии опиоидной зависимости в Грузии, говорится в сообщении Минздрава Грузии.
Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. Такие же услуги предоставляли частные компании, но платно. В конце июля правительство приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, а также ввести строгий контроль за выписыванием рецептов.
По информации ведомства, бенефициары должны пройти регистрацию онлайн с 4 по 11 августа. Кроме того, ежедневно, кроме воскресенья, с 15:00 до 18:00 регистрация возможна в Центре психического здоровья и профилактики наркомании или в его территориальных отделениях. Телефон горячей линии: 032 230 10 53.
По словам министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, процесс регистрации организован максимально просто, чтобы бенефициары могли перейти на государственную программу.
"Если они могли получить услуги за определенную плату, то с 15 августа, после включения в государственную программу заместительной терапии, она станет для них бесплатной. Соответственно, начнется планирование лечебного процесса, реализация лечения", – заявил Сарджвеладзе.
Министр выразил надежду, что участники программы смогут найти в себе силы принять протянутую государством руку помощи и освободиться от наркозависимости.
В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица старше 21 года с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость".
Программа доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия.
На конец 2024 года в программе были зарегистрированы 12 тысяч человек. Иностранные граждане могут воспользоваться программой только в том случае, если они уже пользовались ею у себя на родине.
Заместительная терапия (ЗТ) – это метод лечения, при котором недостающие или отсутствующие в организме вещества (гормоны, ферменты, другие лекарственные препараты) заменяются искусственными или естественными аналогами. ЗТ используется в различных областях медицины, включая лечение наркозависимости, эндокринных заболеваний и других состояний, связанных с дефицитом веществ.