https://sputnik-georgia.ru/20250805/v-gruzii-ofitsialno-startovala-predvybornaya-kampaniya---naznachena-data-vyborov--294427947.html
В Грузии официально стартовала предвыборная кампания - назначена дата выборов
В Грузии официально стартовала предвыборная кампания - назначена дата выборов
Sputnik Грузия
Одновременно выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T16:05+0400
2025-08-05T16:05+0400
2025-08-05T16:05+0400
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выборы в местные органы власти в грузии 2025
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили издал распоряжение о назначении выборов в органы местной власти страны на 4 октября. С момента обнародования распоряжения президента Грузии в стране стартовала официальная предвыборная кампания, которая продлится в течение 60 дней. Одновременно выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны. Принять в них участие смогут граждане Грузии от 18 лет, проживающие на территории страны, по месту регистрации либо по месту фактического проживания. Всего граждане получат на выборах три бюллетеня: одни для выборов мэров, один для голосования за партии и один для голосования по мажоритарной системе. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра и мажоритарного депутата необходимо получить большинство голосов. В каждом из сакребуло от 50 до 15 мест. Официально от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, грузинская мечта - демократическая грузия, новый политический центр – гирчи, михаил кавелашвили, тбилиси, грузия, политика, новости
выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, грузинская мечта - демократическая грузия, новый политический центр – гирчи, михаил кавелашвили, тбилиси, грузия, политика, новости
В Грузии официально стартовала предвыборная кампания - назначена дата выборов
Одновременно выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили издал распоряжение о назначении выборов в органы местной власти страны на 4 октября.
С момента обнародования распоряжения президента Грузии в стране стартовала официальная предвыборная кампания, которая продлится в течение 60 дней.
Одновременно выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны.
Принять в них участие смогут граждане Грузии от 18 лет, проживающие на территории страны, по месту регистрации либо по месту фактического проживания.
Всего граждане получат на выборах три бюллетеня: одни для выборов мэров, один для голосования за партии и один для голосования по мажоритарной системе.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра и мажоритарного депутата необходимо получить большинство голосов. В каждом из сакребуло от 50 до 15 мест.
На данный момент о своем участии выборах заявили шесть партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Новый политический центр – Гирчи", "Лело – Сильная Грузия", "За Грузию", "Консерваторы за Грузию", "Отечество, Язык, Вера".
Официально от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".