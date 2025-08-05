https://sputnik-georgia.ru/20250805/v-gruzii-ofitsialno-startovala-predvybornaya-kampaniya---naznachena-data-vyborov--294427947.html

В Грузии официально стартовала предвыборная кампания - назначена дата выборов

В Грузии официально стартовала предвыборная кампания - назначена дата выборов

Sputnik Грузия

Одновременно выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T16:05+0400

2025-08-05T16:05+0400

2025-08-05T16:05+0400

выборы

выборы в местные органы власти в грузии 2025

грузинская мечта - демократическая грузия

новый политический центр – гирчи

михаил кавелашвили

тбилиси

грузия

политика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289191026_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d077cb8496023e5c04b3eb23fa44335e.jpg

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили издал распоряжение о назначении выборов в органы местной власти страны на 4 октября. С момента обнародования распоряжения президента Грузии в стране стартовала официальная предвыборная кампания, которая продлится в течение 60 дней. Одновременно выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны. Принять в них участие смогут граждане Грузии от 18 лет, проживающие на территории страны, по месту регистрации либо по месту фактического проживания. Всего граждане получат на выборах три бюллетеня: одни для выборов мэров, один для голосования за партии и один для голосования по мажоритарной системе. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра и мажоритарного депутата необходимо получить большинство голосов. В каждом из сакребуло от 50 до 15 мест. Официально от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, грузинская мечта - демократическая грузия, новый политический центр – гирчи, михаил кавелашвили, тбилиси, грузия, политика, новости