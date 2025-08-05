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Важность мира и сотрудничество: о чем говорили премьер Грузии и президент Армении

Важность мира и сотрудничество: о чем говорили премьер Грузии и президент Армении

Sputnik Грузия

На встрече была отмечена особая важность мира и стабильности на Южном Кавказе 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T19:09+0400

2025-08-05T19:09+0400

2025-08-05T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Важность мира и стабильности на Южном Кавказе и перспективы двухстороннего сотрудничества стали главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Встреча глав правительств двух стран состоялась в рамках конференции ООН в туркменском курортном городе Аваза. Была отмечена особая важность мира и стабильности на Южном Кавказе. Премьер-министр заявил, что важным шагом в этом направлении является совместное заявление Армении и Азербайджана о завершении переговоров по мирному соглашению. Ираклий Кобахидзе еще раз подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу и таким образом обеспечить долгосрочный мир и стабильность в регионе. В рамках визита премьер также проведет двусторонние встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), проходит в туркменском курортном городе Аваза с 5 по 8 августа. В мероприятии участвуют главы государств и правительств, Генсек ООН Антониу Гутерриш, представители международных организаций и делового сектора. Главная тема конференции – углубление партнерства для устойчивого развития, улучшения транспортной связности, цифровой трансформации, климатической устойчивости и интеграции таких стран в глобальную экономику. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, ираклий кобахидзе, оон, туркменистан