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Жара в Тбилиси: в 2025 году достигнут летний температурный рекорд? – фото
Жара в Тбилиси: в 2025 году достигнут летний температурный рекорд? – фото
Sputnik Грузия
Необычайно жаркое лето установилось в Грузии. Температура в июле и в августе бьет рекорды – на солнце столбик термометра поднимается до 50 градусов по Цельсию. 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T14:27+0400
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Как спастись от летней жары? Многие жители просто стараются не ходить по улицам днем и в самое жаркое время.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тбилиси, жара, погодные аномалии в мире, туризм, туризм в грузии, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тбилиси, жара, погодные аномалии в мире, туризм, туризм в грузии, фото

Жара в Тбилиси: в 2025 году достигнут летний температурный рекорд? – фото

14:27 05.08.2025 (обновлено: 14:32 05.08.2025)
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Необычайно жаркое лето установилось в Грузии. Температура в июле и в августе бьет рекорды – на солнце столбик термометра поднимается до 50 градусов по Цельсию.
Как спастись от летней жары? Многие жители просто стараются не ходить по улицам днем и в самое жаркое время.
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году в Тбилиси необычайно жаркое лето

В этом году в Тбилиси необычайно жаркое лето - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году в Тбилиси необычайно жаркое лето

© photo: Sputnik / Stringer

Столичные парки с утра и днем пустуют – люди появляются там, когда зной начинает спадать.

Столичные парки с утра и днем пустуют – люди появляются там, когда зной начинает спадать. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Столичные парки с утра и днем пустуют – люди появляются там, когда зной начинает спадать.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие рестораны и кафе начинают работать позже, с утра просто нет клиентов.

Многие рестораны и кафе начинают работать позже, с утра просто нет клиентов. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие рестораны и кафе начинают работать позже, с утра просто нет клиентов.

© photo: Sputnik / Stringer

Для туристов прогулки по реке Кура (Мтквари) – не только возможность взглянуть на город с другого ракурса, но и оказаться поближе к прохладной воде.

Для туристов прогулки по реке Кура (Мтквари) – не только возможность взглянуть на город с другого ракурса, но и оказаться поближе к прохладной воде. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Для туристов прогулки по реке Кура (Мтквари) – не только возможность взглянуть на город с другого ракурса, но и оказаться поближе к прохладной воде.

© photo: Sputnik

Но, несмотря на зной, в городе даже в самое жаркое время гуляют туристы

Но, несмотря на зной, в городе даже в самое жаркое время гуляют туристы - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik

Но, несмотря на зной, в городе даже в самое жаркое время гуляют туристы

© photo: Sputnik / STRINGER

Много гостей из стран Ближнего Востока, откуда в последнее время значительно растет поток визитеров

Много гостей из стран Ближнего Востока, откуда в последнее время значительно растет поток визитеров - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / STRINGER

Много гостей из стран Ближнего Востока, откуда в последнее время значительно растет поток визитеров

© photo: Sputnik / Stringer

Все столичные фонтаны летом работают, правда, некоторые включаются вечером

Все столичные фонтаны летом работают, правда, некоторые включаются вечером - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все столичные фонтаны летом работают, правда, некоторые включаются вечером

© photo: Sputnik / Stringer

При погоде, когда столбик термометра на солнце достигает 50 градусов, людям следует быть осторожными

При погоде, когда столбик термометра на солнце достигает 50 градусов, людям следует быть осторожными - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

При погоде, когда столбик термометра на солнце достигает 50 градусов, людям следует быть осторожными

© photo: Sputnik / Stringer

Также сильная жара создает повышенный риск природных и лесных пожаров, а вокруг Тбилиси на склонах гор – множество деревьев

Также сильная жара создает повышенный риск природных и лесных пожаров, а вокруг Тбилиси на склонах гор – множество деревьев - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также сильная жара создает повышенный риск природных и лесных пожаров, а вокруг Тбилиси на склонах гор – множество деревьев

© photo: Sputnik / Stringer

Национальное агентство окружающей среды предупредило жителей Грузии и гостей страны о риске теплового стресса из--за летней жары

Национальное агентство окружающей среды предупредило жителей Грузии и гостей страны о риске теплового стресса из--за летней жары - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Национальное агентство окружающей среды предупредило жителей Грузии и гостей страны о риске теплового стресса из--за летней жары

© photo: Sputnik / Stringer

Даже вечером, когда солнце уже заходит, воздух долго остается горячим

Даже вечером, когда солнце уже заходит, воздух долго остается горячим - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Даже вечером, когда солнце уже заходит, воздух долго остается горячим

© photo: Sputnik / Stringer

По прогнозу синоптиков, сильная жара начнет спадать после 9 августа

По прогнозу синоптиков, сильная жара начнет спадать после 9 августа - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

По прогнозу синоптиков, сильная жара начнет спадать после 9 августа

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