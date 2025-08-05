Жара в Тбилиси: в 2025 году достигнут летний температурный рекорд? – фото
В этом году в Тбилиси необычайно жаркое лето
В этом году в Тбилиси необычайно жаркое лето
Столичные парки с утра и днем пустуют – люди появляются там, когда зной начинает спадать.
Столичные парки с утра и днем пустуют – люди появляются там, когда зной начинает спадать.
Многие рестораны и кафе начинают работать позже, с утра просто нет клиентов.
Многие рестораны и кафе начинают работать позже, с утра просто нет клиентов.
Для туристов прогулки по реке Кура (Мтквари) – не только возможность взглянуть на город с другого ракурса, но и оказаться поближе к прохладной воде.
Для туристов прогулки по реке Кура (Мтквари) – не только возможность взглянуть на город с другого ракурса, но и оказаться поближе к прохладной воде.
Но, несмотря на зной, в городе даже в самое жаркое время гуляют туристы
Но, несмотря на зной, в городе даже в самое жаркое время гуляют туристы
Много гостей из стран Ближнего Востока, откуда в последнее время значительно растет поток визитеров
Много гостей из стран Ближнего Востока, откуда в последнее время значительно растет поток визитеров
Все столичные фонтаны летом работают, правда, некоторые включаются вечером
Все столичные фонтаны летом работают, правда, некоторые включаются вечером
При погоде, когда столбик термометра на солнце достигает 50 градусов, людям следует быть осторожными
При погоде, когда столбик термометра на солнце достигает 50 градусов, людям следует быть осторожными
Также сильная жара создает повышенный риск природных и лесных пожаров, а вокруг Тбилиси на склонах гор – множество деревьев
Также сильная жара создает повышенный риск природных и лесных пожаров, а вокруг Тбилиси на склонах гор – множество деревьев
Национальное агентство окружающей среды предупредило жителей Грузии и гостей страны о риске теплового стресса из--за летней жары
Национальное агентство окружающей среды предупредило жителей Грузии и гостей страны о риске теплового стресса из--за летней жары
Даже вечером, когда солнце уже заходит, воздух долго остается горячим
Даже вечером, когда солнце уже заходит, воздух долго остается горячим
По прогнозу синоптиков, сильная жара начнет спадать после 9 августа
По прогнозу синоптиков, сильная жара начнет спадать после 9 августа