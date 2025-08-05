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Жара в Тбилиси: в 2025 году достигнут летний температурный рекорд? – фото

Жара в Тбилиси: в 2025 году достигнут летний температурный рекорд? – фото

Sputnik Грузия

Необычайно жаркое лето установилось в Грузии. Температура в июле и в августе бьет рекорды – на солнце столбик термометра поднимается до 50 градусов по Цельсию. 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T14:27+0400

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Как спастись от летней жары? Многие жители просто стараются не ходить по улицам днем и в самое жаркое время.

тбилиси

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тбилиси, жара, погодные аномалии в мире, туризм, туризм в грузии, фото