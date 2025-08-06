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Проснулся гигант: на Камчатке ожил вулкан, молчавший с XIV века

Проснулся гигант: на Камчатке ожил вулкан, молчавший с XIV века

Sputnik Грузия

После мощного землетрясения у побережья Камчатки на полуострове зафиксировано повышение вулканической активности 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T16:45+0400

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Землетрясение магнитудой до 8 баллов произошло утром 30 июля и стало самым сильным в регионе с 1952 года. Подземные толчки ощущались не только на Камчатке, но и в Сахалинской области. По оценкам сейсмологов, повторные колебания могут продолжаться до месяца, достигая магнитуды 7,5.Удар стихии также вызвал серию цунами. На фоне этого специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили об активации сразу нескольких вулканов. Первым отреагировал Авачинский, затем активность проявила Ключевская Сопка. В воскресенье "проснулся" Крашенинникова — вулкан, который не извергался с XIV века.Всего в регионе сейчас активны шесть вулканов, что считается редким явлением даже для Камчатки.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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