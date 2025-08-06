Проснулся гигант: на Камчатке ожил вулкан, молчавший с XIV века
Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) – самый главный и известный из вулканов Камчатки, это самый высокий вулкан Евразии и один из самых активных вулканов мира.
Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) – самый главный и известный из вулканов Камчатки, это самый высокий вулкан Евразии и один из самых активных вулканов мира.
Ключевская Сопка представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров.
Ключевская Сопка представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров.
Этот вулкан начал извергаться еще в апреле, однако после землетрясения его активность ощутимо возросла.
Этот вулкан начал извергаться еще в апреле, однако после землетрясения его активность ощутимо возросла.
В понедельник, 4 августа, зафиксировано четыре выброса пепла – на высоту 6,5, 7,5, 8 и 9 км. Во вторник – еще два, на высоту 7 км. Ученые считают, что высота выбросов может увеличиться до восьми и даже десяти километров.
Вулкану присвоен "оранжевый" авиационный код.
В понедельник, 4 августа, зафиксировано четыре выброса пепла – на высоту 6,5, 7,5, 8 и 9 км. Во вторник – еще два, на высоту 7 км. Ученые считают, что высота выбросов может увеличиться до восьми и даже десяти километров.
Вулкану присвоен "оранжевый" авиационный код.
Вулкан Крашенинникова расположен на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника.
Вулкан Крашенинникова расположен на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника.
При высоте в 1,8 км 3 августа он выбросил пепел на высоту 6 км (по данным краевого главка МЧС), населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет.
При высоте в 1,8 км 3 августа он выбросил пепел на высоту 6 км (по данным краевого главка МЧС), населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет.
Это первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова: последнее известное его извержение вулкана относится к XV веку.
Это первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова: последнее известное его извержение вулкана относится к XV веку.
4 августа зафиксирован новый выброс пепла – до 4 км, 5-го числа – еще один, на высоту 6 км.
Этому вулкану также присвоен "оранжевый" авиационный код.
4 августа зафиксирован новый выброс пепла – до 4 км, 5-го числа – еще один, на высоту 6 км.
Этому вулкану также присвоен "оранжевый" авиационный код.