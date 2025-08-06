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Проснулся гигант: на Камчатке ожил вулкан, молчавший с XIV века
Проснулся гигант: на Камчатке ожил вулкан, молчавший с XIV века
Sputnik Грузия
После мощного землетрясения у побережья Камчатки на полуострове зафиксировано повышение вулканической активности 06.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-06T16:45+0400
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Землетрясение магнитудой до 8 баллов произошло утром 30 июля и стало самым сильным в регионе с 1952 года. Подземные толчки ощущались не только на Камчатке, но и в Сахалинской области. По оценкам сейсмологов, повторные колебания могут продолжаться до месяца, достигая магнитуды 7,5.Удар стихии также вызвал серию цунами. На фоне этого специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили об активации сразу нескольких вулканов. Первым отреагировал Авачинский, затем активность проявила Ключевская Сопка. В воскресенье "проснулся" Крашенинникова — вулкан, который не извергался с XIV века.Всего в регионе сейчас активны шесть вулканов, что считается редким явлением даже для Камчатки.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, извержение вулкана
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, извержение вулкана

Проснулся гигант: на Камчатке ожил вулкан, молчавший с XIV века

16:45 06.08.2025
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После мощного землетрясения у побережья Камчатки на полуострове зафиксировано повышение вулканической активности
Землетрясение магнитудой до 8 баллов произошло утром 30 июля и стало самым сильным в регионе с 1952 года. Подземные толчки ощущались не только на Камчатке, но и в Сахалинской области. По оценкам сейсмологов, повторные колебания могут продолжаться до месяца, достигая магнитуды 7,5.
Удар стихии также вызвал серию цунами. На фоне этого специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили об активации сразу нескольких вулканов. Первым отреагировал Авачинский, затем активность проявила Ключевская Сопка. В воскресенье "проснулся" Крашенинникова — вулкан, который не извергался с XIV века.
Всего в регионе сейчас активны шесть вулканов, что считается редким явлением даже для Камчатки.
© photo : Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) – самый главный и известный из вулканов Камчатки, это самый высокий вулкан Евразии и один из самых активных вулканов мира.

Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) – самый главный и известный из вулканов Камчатки, это самый высокий вулкан Евразии и один из самых активных вулканов мира. - Sputnik Грузия
1/9
© photo : Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) – самый главный и известный из вулканов Камчатки, это самый высокий вулкан Евразии и один из самых активных вулканов мира.

© photo : Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Ключевская Сопка представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров.

Ключевская Сопка представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. - Sputnik Грузия
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© photo : Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Ключевская Сопка представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров.

© photo : Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Этот вулкан начал извергаться еще в апреле, однако после землетрясения его активность ощутимо возросла.

Этот вулкан начал извергаться еще в апреле, однако после землетрясения его активность ощутимо возросла. - Sputnik Грузия
3/9
© photo : Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Этот вулкан начал извергаться еще в апреле, однако после землетрясения его активность ощутимо возросла.

© photo : Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

В понедельник, 4 августа, зафиксировано четыре выброса пепла – на высоту 6,5, 7,5, 8 и 9 км. Во вторник – еще два, на высоту 7 км. Ученые считают, что высота выбросов может увеличиться до восьми и даже десяти километров.

Вулкану присвоен "оранжевый" авиационный код.

В понедельник, 4 августа, зафиксировано четыре выброса пепла – на высоту 6,5, 7,5, 8 и 9 км. Во вторник – еще два, на высоту 7 км. Ученые считают, что высота выбросов может увеличиться до восьми и даже десяти километров.Вулкану присвоен &quot;оранжевый&quot; авиационный код. - Sputnik Грузия
4/9
© photo : Yuriy Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

В понедельник, 4 августа, зафиксировано четыре выброса пепла – на высоту 6,5, 7,5, 8 и 9 км. Во вторник – еще два, на высоту 7 км. Ученые считают, что высота выбросов может увеличиться до восьми и даже десяти километров.

Вулкану присвоен "оранжевый" авиационный код.

© photo: Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve / Перейти в фотобанк

Вулкан Крашенинникова расположен на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника.

Вулкан Крашенинникова расположен на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve
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Вулкан Крашенинникова расположен на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника.

© photo: Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve / Перейти в фотобанк

При высоте в 1,8 км 3 августа он выбросил пепел на высоту 6 км (по данным краевого главка МЧС), населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет.

При высоте в 1,8 км 3 августа он выбросил пепел на высоту 6 км (по данным краевого главка МЧС), населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve
/
Перейти в фотобанк

При высоте в 1,8 км 3 августа он выбросил пепел на высоту 6 км (по данным краевого главка МЧС), населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет.

© AP Photo / Artem Sheldr

Это первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова: последнее известное его извержение вулкана относится к XV веку.

Это первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова: последнее известное его извержение вулкана относится к XV веку. - Sputnik Грузия
7/9
© AP Photo / Artem Sheldr

Это первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова: последнее известное его извержение вулкана относится к XV веку.

© photo: Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve / Перейти в фотобанк

4 августа зафиксирован новый выброс пепла – до 4 км, 5-го числа – еще один, на высоту 6 км.

Этому вулкану также присвоен "оранжевый" авиационный код.

4 августа зафиксирован новый выброс пепла – до 4 км, 5-го числа – еще один, на высоту 6 км. Этому вулкану также присвоен &quot;оранжевый&quot; авиационный код. - Sputnik Грузия
8/9
© photo: Sputnik / Kronotsky State Nature Reserve
/
Перейти в фотобанк

4 августа зафиксирован новый выброс пепла – до 4 км, 5-го числа – еще один, на высоту 6 км.

Этому вулкану также присвоен "оранжевый" авиационный код.

© photo: Sputnik / Press service of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences / Перейти в фотобанк

 - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Press service of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences
/
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