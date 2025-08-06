https://sputnik-georgia.ru/20250806/arestovany-li-scheta-oppozitsionnoy-partii-gruzii-pered-vyborami-otvet-natsbyuro-ispolneniya-294444802.html

Арестованы ли счета оппозиционной партии Грузии перед выборами? Ответ Нацбюро исполнения

Арестованы ли счета оппозиционной партии Грузии перед выборами? Ответ Нацбюро исполнения

Sputnik Грузия

О каком штрафе для партии идет речь, Нацбюро исполнения не уточняет 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T19:01+0400

2025-08-06T19:01+0400

2025-08-06T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Национальное бюро исполнения опровергло информацию о полном аресте счетов оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" перед выборами. Информацию об аресте своих счетов партия распространила 6 августа и обвинила власти Грузии в расправе над конкурентами перед выборами. "Исполняемым обязательством являются государственная пошлина и административный штраф. Следует отметить, что арест распространяется не на все средства на счетах, а только на сумму, указанную в исполнительном листе, которая не превышает 1,5 тысячи лари", – говорится в заявлении Национального бюро исполнения. По его данным, ведомство действует в соответствии с Законом Грузии "Об исполнительном производстве", и все действия исполнителей обусловлены соблюдением принципа справедливости и целью эффективного исполнительного производства. О каком штрафе для партии идет речь, Нацбюро исполнения не уточняет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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