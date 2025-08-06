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Басилашвили сыграет в финале квалификации турнира "Мастерс" в Цинциннати

Басилашвили сыграет в финале квалификации турнира "Мастерс" в Цинциннати

Sputnik Грузия

В настоящее время грузинский теннисист занимает 112-е место в рейтинге ATP 06.08.2025, Sputnik Грузия

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2025-08-06T20:20+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал отборочного этапа турнира "Мастерс" в Цинциннати (США). В полуфинале отборочного этапа Басилашвили в трех сетах обыграл 155-ю ракетку мира, американского гиганта Кристофера Юбэнкса – 6:4, 4:6, 7:6. Рост Юбэнкса превышает 2 метра. За выход в основную сетку турнира "Мастерс" грузинский теннисист встретится с американцем Колтоном Смитом, занимающим 136-е место в рейтинге. Примечательно, что ранее теннисисты никогда не играли между собой в официальных встречах. В настоящее время Николоз Басилашвили занимает 112-е место в рейтинге ATP. Основной турнир в штате Огайо стартует 7 августа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, сша, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах