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ДТП с участием пассажирского автобуса и цементовоза произошло близ Тбилиси
ДТП с участием пассажирского автобуса и цементовоза произошло близ Тбилиси
Sputnik Грузия
На месте ДТП находятся спасатели и медики 06.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-06T18:00+0400
2025-08-06T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Девять человек, включая водителя, пострадали в результате ДТП с участием муниципального автобуса города Рустави и цементовоза, сообщили в мэрии города. Авария произошла на участке Поничала автотрассы Рустави–Тбилиси. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте находится мэр Рустави Нино Лацабидзе. По ее словам, власти окажут пострадавшим максимальную помощь. Причины происшествия выясняются. МВД начало расследование. На месте ДТП находятся спасатели и медики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, рустави
грузия, происшествия, новости, тбилиси, рустави
ДТП с участием пассажирского автобуса и цементовоза произошло близ Тбилиси
На месте ДТП находятся спасатели и медики
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Девять человек, включая водителя, пострадали в результате ДТП с участием муниципального автобуса города Рустави и цементовоза, сообщили в мэрии города.
Авария произошла на участке Поничала автотрассы Рустави–Тбилиси. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
На месте находится мэр Рустави Нино Лацабидзе. По ее словам, власти окажут пострадавшим максимальную помощь.
Причины происшествия выясняются. МВД начало расследование. На месте ДТП находятся спасатели и медики.