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ДТП с участием пассажирского автобуса и цементовоза произошло близ Тбилиси

ДТП с участием пассажирского автобуса и цементовоза произошло близ Тбилиси

Sputnik Грузия

На месте ДТП находятся спасатели и медики 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T18:00+0400

2025-08-06T18:00+0400

2025-08-06T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Девять человек, включая водителя, пострадали в результате ДТП с участием муниципального автобуса города Рустави и цементовоза, сообщили в мэрии города. Авария произошла на участке Поничала автотрассы Рустави–Тбилиси. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте находится мэр Рустави Нино Лацабидзе. По ее словам, власти окажут пострадавшим максимальную помощь. Причины происшествия выясняются. МВД начало расследование. На месте ДТП находятся спасатели и медики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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