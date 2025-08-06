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Грузинский защитник Саба Гогличидзе подписал контракт с "Удинезе"
Грузинский защитник Саба Гогличидзе подписал контракт с "Удинезе"
Sputnik Грузия
В январе 2024 года Гогличидзе перешел в "Эмполи", где провел тридцать три матча в серии А и три – в Кубке Италии 06.08.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Защитник сборной Грузии Саба Гогличидзе подписал контракт с итальянским "Удинезе", который рассчитан до 2030 года, сообщила пресс-служба клуба. "Гарант настоящего и будущего нашей обороны – Саба Гогличидзе, новичок "Удинезе", подписавший с клубом пятилетний контракт. Это современный защитник, обладающий отличными физическими данными, к тому же техничный и быстрый", – написали в клубе. При этом отмечено, что в своем предыдущем клубе "Эмполи" он зарекомендовал себя как один из лучших молодых центральных защитников прошлого сезона Серии А. Гогличидзе родился 25 июня 2004 года в Кутаиси. Дебютировал за основной состав "Торпедо" в 2021 году, а в 2022 году обеспечил себе место в основном составе. В январе 2024 года перешел в "Эмполи", где провел 33 матча в Серии А и три – в Кубке Италии. Гогличидзе провел три матча за сборную Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, италия, футбол
Грузинский защитник Саба Гогличидзе подписал контракт с "Удинезе"
В январе 2024 года Гогличидзе перешел в "Эмполи", где провел тридцать три матча в серии А и три – в Кубке Италии
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Защитник сборной Грузии Саба Гогличидзе подписал контракт с итальянским "Удинезе", который рассчитан до 2030 года, сообщила пресс-служба клуба.
"Гарант настоящего и будущего нашей обороны – Саба Гогличидзе, новичок "Удинезе", подписавший с клубом пятилетний контракт. Это современный защитник, обладающий отличными физическими данными, к тому же техничный и быстрый", – написали в клубе.
При этом отмечено, что в своем предыдущем клубе "Эмполи" он зарекомендовал себя как один из лучших молодых центральных защитников прошлого сезона Серии А.
Гогличидзе родился 25 июня 2004 года в Кутаиси. Дебютировал за основной состав "Торпедо" в 2021 году, а в 2022 году обеспечил себе место в основном составе.
В январе 2024 года перешел в "Эмполи", где провел 33 матча в Серии А и три – в Кубке Италии.
Гогличидзе провел три матча за сборную Грузии.