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Из Грузии продолжают выдворять иностранцев-нелегалов

Из Грузии продолжают выдворять иностранцев-нелегалов

Sputnik Грузия

Из Грузии выдворили граждан Ирака, России, Ирана, Индии, Турции, Болгарии, Камеруна, Иордании, Туркменистана, Казахстана и Кении 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Граждане 11 стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 22 человека, говорится в сообщении МВД Грузии. Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну. По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Ирака, России, Ирана, Индии, Турции, Болгарии, Камеруна, Иордании, Туркменистана, Казахстана и Кении. С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии. По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года из страны выдворили 640 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране – это примерно в три с половиной раза больше, чем в аналогичный период 2024 года. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии