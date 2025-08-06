Из Грузии продолжают выдворять иностранцев-нелегалов
© photo: Sputnik / StringerЗдание полиции в районе Ваке
© photo: Sputnik / Stringer
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Из Грузии выдворили граждан Ирака, России, Ирана, Индии, Турции, Болгарии, Камеруна, Иордании, Туркменистана, Казахстана и Кении
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Граждане 11 стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 22 человека, говорится в сообщении МВД Грузии.
Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.
По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Ирака, России, Ирана, Индии, Турции, Болгарии, Камеруна, Иордании, Туркменистана, Казахстана и Кении.
Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны.
С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии.
По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года из страны выдворили 640 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране – это примерно в три с половиной раза больше, чем в аналогичный период 2024 года.
Решение о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении подлежит принудительному исполнению.
Иностранцы могут быть выдворены:
в страну их подданства или в государство, в котором у них есть законное право на проживание;
в государство, из которого они въехали в Грузию;
в любое государство, с которым у Грузии заключен договор о реадмиссии (процедура возврата нелегальных мигрантов – ред.) или другой соответствующий двусторонний договор, или в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.