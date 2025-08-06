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https://sputnik-georgia.ru/20250806/kak-izmenilis-tseny-na-novoe-zhile-v-tbilisi--novaya-statistika-294433097.html
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
Sputnik Грузия
Средняя цена во втором квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 297 лари 06.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-06T09:01+0400
2025-08-06T09:01+0400
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новости
строительство
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 5,4%, при этом по сравнению с первым кварталом 2025 года цены снизились на 1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье во втором квартале вырос на 56,1%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом 2025 года, снизились на 0,6%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2024 года – выросли на 5,2%.Цены на новые дома в Тбилиси во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2025 года снизились на 2,5%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2024 года –выросли на 5,7%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена во втором квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 297 лари, белого – 3 583, а зеленого – 4 245.Во втором квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 029 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 366 лари, а зеленый каркас – 3 926 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

09:01 06.08.2025
© photo: Sputnik / StringerСтроительство нового жилого дома в центре столицы Грузии
Строительство нового жилого дома в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Средняя цена во втором квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 297 лари
ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 5,4%, при этом по сравнению с первым кварталом 2025 года цены снизились на 1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье во втором квартале вырос на 56,1%.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом 2025 года, снизились на 0,6%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2024 года – выросли на 5,2%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси

Район

Средняя стоимость квадратного метра, лари

Мтацминда

6 624

Ваке

5 856

Чугурети

4 358

Сабуртало

4 267

Дидубе

4 069

Крцаниси

3 922

Надзаладеви

3 819

Исани

3 813

Глдани

3 669

Самгори

3 468

Цены на новые дома в Тбилиси во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2025 года снизились на 2,5%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2024 года –выросли на 5,7%.
Цены на новые дома в Тбилиси

Район

Средняя стоимость квадратного метра, лари

Мтацминда

4 462

Ваке

3 957

Дидубе

3 577

Сабуртало

3 505

Исани

3 143

Чугурети

3 068

Самгори

2 944

Крцаниси

2 897

Надзаладеви

2 573

Глдани

2 540

Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена во втором квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 297 лари, белого – 3 583, а зеленого – 4 245.
Во втором квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 029 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 366 лари, а зеленый каркас – 3 926 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
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