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Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Sputnik Грузия

Средняя цена во втором квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 297 лари 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T09:01+0400

2025-08-06T09:01+0400

2025-08-06T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 5,4%, при этом по сравнению с первым кварталом 2025 года цены снизились на 1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье во втором квартале вырос на 56,1%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом 2025 года, снизились на 0,6%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2024 года – выросли на 5,2%.Цены на новые дома в Тбилиси во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2025 года снизились на 2,5%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2024 года –выросли на 5,7%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена во втором квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 297 лари, белого – 3 583, а зеленого – 4 245.Во втором квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 029 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 366 лари, а зеленый каркас – 3 926 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"