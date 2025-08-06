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Масштабный проект – власти Тбилиси планируют построить новую линию метро

Масштабный проект – власти Тбилиси планируют построить новую линию метро

Sputnik Грузия

В столице Грузии планируют масштабное расширение метро: объявлен проект строительства третьей линии, которая соединит Дидубе и Руставели, пройдя через районы... 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T18:24+0400

2025-08-06T18:24+0400

2025-08-06T18:24+0400

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Последний долгое время оставался вне карты подземки – новая линия впервые даст жителям этого района доступ к метро.Проект включает семь станций: Дидубе 2, Гамопена, Медуниверситет 2, Центральный парк, Парк Ваке, Ваке и Руставели 2. Общая протяженность маршрута составит 8,5 километра. Линия станет важной альтернативой перегруженной пересадочной станции "Вокзальная площадь", пока что единственной в городе.Финансирование проекта стартует в 2026 году: в первый год на работы выделят до $40 млн, в 2027 и 2028 годах – по $70 млн ежегодно. Срок реализации оценивается в 7 лет.

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