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Масштабный проект – власти Тбилиси планируют построить новую линию метро
Масштабный проект – власти Тбилиси планируют построить новую линию метро
Sputnik Грузия
В столице Грузии планируют масштабное расширение метро: объявлен проект строительства третьей линии, которая соединит Дидубе и Руставели, пройдя через районы... 06.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-06T18:24+0400
2025-08-06T18:24+0400
2025-08-06T18:24+0400
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Последний долгое время оставался вне карты подземки – новая линия впервые даст жителям этого района доступ к метро.Проект включает семь станций: Дидубе 2, Гамопена, Медуниверситет 2, Центральный парк, Парк Ваке, Ваке и Руставели 2. Общая протяженность маршрута составит 8,5 километра. Линия станет важной альтернативой перегруженной пересадочной станции "Вокзальная площадь", пока что единственной в городе.Финансирование проекта стартует в 2026 году: в первый год на работы выделят до $40 млн, в 2027 и 2028 годах – по $70 млн ежегодно. Срок реализации оценивается в 7 лет.
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тбилиси, метро, технологии, транспорт, транспорт в грузии, грузия, видео
тбилиси, метро, технологии, транспорт, транспорт в грузии, грузия, видео
Масштабный проект – власти Тбилиси планируют построить новую линию метро
В столице Грузии планируют масштабное расширение метро: объявлен проект строительства третьей линии, которая соединит Дидубе и Руставели, пройдя через районы Сабуртало и Ваке.
Последний долгое время оставался вне карты подземки – новая линия впервые даст жителям этого района доступ к метро.Проект включает семь станций: Дидубе 2, Гамопена, Медуниверситет 2, Центральный парк, Парк Ваке, Ваке и Руставели 2. Общая протяженность маршрута составит 8,5 километра. Линия станет важной альтернативой перегруженной пересадочной станции "Вокзальная площадь", пока что единственной в городе.Финансирование проекта стартует в 2026 году: в первый год на работы выделят до $40 млн, в 2027 и 2028 годах – по $70 млн ежегодно. Срок реализации оценивается в 7 лет.