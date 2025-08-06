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Мэрия Тбилиси активизирует процесс ввода жилых домов в эксплуатацию

Мэрия Тбилиси активизирует процесс ввода жилых домов в эксплуатацию

Sputnik Грузия

Контроль качества строительной деятельности и надзор за ней являются важнейшими приоритетами мэрии, отметил Каладзе 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T15:15+0400

2025-08-06T15:15+0400

2025-08-06T15:15+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил муниципальной инспекции принять соответствующие меры для своевременного ввода в эксплуатацию завершенных многоквартирных жилых домов. Как заявил Каладзе на заседании столичного правительства, в рамках временного порядка, разработанного муниципалитетом, в настоящее время рассматривается вопрос ввода в эксплуатацию 230 многоквартирных жилых домов, и это касается 10 тысяч семей. В том числе – содействовать оценке объектов на месте, подготовке необходимой документации в соответствии с законодательством и предоставлению дополнительных консультаций, добавил мэр. Контроль качества строительной деятельности и надзор за ней являются важнейшими приоритетами мэрии, отметил Каладзе. В том числе – прием в эксплуатацию завершенных строительных объектов в городе и подтверждение их соответствия разрешительным условиям. На протяжении многих лет в Тбилиси существовали сложности с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов из-за архитектурных нарушений. Это, по словам Каладзе, создавало серьезные проблемы для тысяч добросовестных владельцев квартир, которым приходилось жить в тяжелых условиях, поскольку их дома официально не считались завершенными. С целью решения данной проблемы муниципалитет разработал временный порядок приема в эксплуатацию подобных строительных объектов. При поддержке парламента были внесены изменения в законодательство, и прием заявлений на ввод таких объектов в эксплуатацию осуществлялся до 27 июля 2023 года. По информации мэра, в рамках указанного порядка, на основании заключений аккредитованных государством экспертных бюро и с соблюдением норм безопасности, в эксплуатацию уже были приняты 910 завершенных зданий. В результате около 30 тысяч семей получили юридически безупречную недвижимость и возможность воспользоваться программами товариществ собственников жилья и другими муниципальными услугами, отмечают власти.Кроме того, по словам мэра, муниципалитет ужесточил законодательство, касающееся приема зданий в эксплуатацию, чтобы, с одной стороны, повысить качество строительства, а с другой – усилить интерес и мотивацию строительных компаний своевременно обращаться с заявлением о вводе завершенных объектов в эксплуатацию. Как отметил Каладзе, уже есть ощутимые результаты в этом направлении: увеличилось как количество обращений, так и показатель приема в эксплуатацию. Мэр поручил Тбилисской муниципальной инспекции усилить мониторинг и принять все предусмотренные законом меры для защиты законных интересов собственников в тех случаях, когда строительство завершено, но заказчик или компания не выполняет в полной мере свои обязательства для ввода здания в эксплуатацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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