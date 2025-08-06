https://sputnik-georgia.ru/20250806/na-kakom-etape-nakhoditsya-stroitelstvo-zavoda-po-pererabotke-otkhodov-v-tbilisi-294438921.html

На каком этапе находится строительство завода по переработке отходов в Тбилиси?

На каком этапе находится строительство завода по переработке отходов в Тбилиси?

Sputnik Грузия

В Тбилиси пока работают лишь частные инициативы по сортировке, тогда как большинство крупных мусоросборников остаются смешанными и принимают одновременно... 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T16:16+0400

2025-08-06T16:16+0400

2025-08-06T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также немецкой компанией ICP подготовила документ, включающий в себя стратегию и план действий по управлению муниципальными отходами для Тбилиси, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Ежегодно в Тбилиси собирается около 411 тысяч тонн отходов. В начале 2024 года ЕБРР и мэрия Тбилиси подписали соглашение о строительстве на полигоне в Диди Лило завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. После этого планируется реализация полученного материала. По его словам, в документе изложен пятилетний план действий, реализация которого важна для развития циклической экономики в стране. "В ближайшие годы мы начнем раздельный сбор и переработку отходов в столице, после чего начнется реализация отходов, будет внедрена двух- и трехконтейнерная система для бытовых отходов, на полигоне будет организована инфраструктура для переработки отходов, сбора газа", – добавил Каладзе. Как отметил градоначальник, у мэрии нет большого опыта в в решении этого вопроса, нет соответствующих компаний и экспертов, которые будут работать в этом направлении, поэтому городские власти привлекли иностранные компании и финансовые организации. "Я хотел бы поблагодарить за участие компанию ICP и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за сотрудничество", – заявил Каладзе. По словам мэра, городские власти определили компанию-победителя, которая начнет реализацию плана под руководством иностранных специалистов. Кроме того, было изучено несколько новых мест, где можно организовать полигон. "Реализация вторсырья принесет миллионы лари в городской бюджет и создаст дополнительные рабочие места. Также будет усилена роль частного сектора в системе управления отходами", – заявил Каладзе. Параллельно с вышеуказанными процессами мэрия Тбилиси планирует масштабную информационную кампанию. Единственный полигон Тбилиси в Диди Лило начал работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в Глданском районе. Несмотря на то, что эта свалка частично закрыта, она доставляет дискомфорт жителям района Самгори и поселка Лило. Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место. В мае 2024 года мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а метан будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. Метан по проекту будет перерабатываться в электроэнергию. Кроме того, мэрия Тбилиси, параллельно с реализацией важнейших проектов, запланированных на полигоне муниципальных отходов в поселке Диди Лило, начала поиск альтернативного места для новой мусорной свалки. На сегодняшний день в Тбилиси действуют лишь частные инициативы по сортировке бытовых отходов. Основная часть крупных мусоросборников в столице – смешанные, куда выбрасываются как пищевые, так и твердые отходы и пластик. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мусор