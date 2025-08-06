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Недостаточно улик: суд Грузии оправдал обвиняемого в наркопреступлении врача

Недостаточно улик: суд Грузии оправдал обвиняемого в наркопреступлении врача

Sputnik Грузия

Сам Ахобадзе связывал арест и обвинения со своим участием в проевропейских митингах 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T18:42+0400

2025-08-06T18:42+0400

2025-08-06T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд признал невиновным врача Георгия Ахобадзе, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Причиной оправдательного приговора судья Ромео Ткешелашвили назвал недостаточную базу доказательств вины. Ахобадзе задержали 7 декабря 2024 года после обыска у него дома. Полиция утверждала, что у него в квартире были обнаружены наркотики. Между тем, как выяснилось на суде, на упаковке с наркотиком не было отпечатков Ахобадзе, а у полиции не оказалось видеокадров обыска квартиры. Единственными доказательствами вины Ахобадзе были след его ДНК на упаковке и показания полицейских. Их судья счел недостаточными для подтверждения того, что врач действительно хранил у себя дома наркотики. Сам Ахобадзе связывал арест и обвинения со своим участием в акциях протеста против решения властей отложить переговоры с ЕС до 2028 года.Между тем прокуратура Грузии намерена обжаловать приговор Ахобадзе, так как, по ее данным, она представила достаточно доказательств, что врач приобрел и хранил у себя 3,73133 грамма альфа-ПВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, акции протеста