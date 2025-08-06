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Новшество от "ГЖД": из порта Поти в Тбилиси будут ходить регулярные контейнерные поезда
Новшество от "ГЖД": из порта Поти в Тбилиси будут ходить регулярные контейнерные поезда
Sputnik Грузия
Контейнерные поезда будут курсировать по заранее установленному графику: отправление из Поти в 21:30, прибытие в Тбилиси в 09:47 06.08.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. "Грузинская железная дорога" запустила регулярные контейнерные поезда по маршруту Поти-Тбилиси-Поти, которые будут ходить четыре раза в неделю, сообщили в компании. Первый контейнерный поезд прибыл в "Тбилисский сухой порт". На встрече присутствовали генеральный директор "Грузинской железной дороги", начальник управления грузовых перевозок, основатель "Сухого порта" и директор MSC Georgia. Контейнерные поезда будут курсировать по заранее установленному графику: отправление из Поти в 21:30, прибытие в Тбилиси в 09:47. Благодаря новой услуге грузовладельцы смогут доставлять контейнеры из порта Поти в Тбилиси в кратчайшие сроки, независимо от степени загрузки контейнерного поезда. Грузовладелец будет заранее знать время отправки и доставки контейнера на терминал. Новая услуга позволит перенести перевозку порожних контейнеров из Поти в Тбилиси и обратно с автотранспорта на железную дорогу, что, с одной стороны, значительно разгрузит дороги, а с другой – нанесет меньший ущерб окружающей среде. "Сухой порт" получил как авторизацию таможенной зоны, так и первый сертификат на эксплуатацию и безопасность железнодорожной инфраструктуры от Агентства железных дорог Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, поти, тбилиси, грузинская железная дорога
Новшество от "ГЖД": из порта Поти в Тбилиси будут ходить регулярные контейнерные поезда
Контейнерные поезда будут курсировать по заранее установленному графику: отправление из Поти в 21:30, прибытие в Тбилиси в 09:47
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. "Грузинская железная дорога" запустила регулярные контейнерные поезда по маршруту Поти-Тбилиси-Поти, которые будут ходить четыре раза в неделю, сообщили в компании.
Первый контейнерный поезд прибыл в "Тбилисский сухой порт". На встрече присутствовали генеральный директор "Грузинской железной дороги", начальник управления грузовых перевозок, основатель "Сухого порта" и директор MSC Georgia.
Контейнерные поезда будут курсировать по заранее установленному графику: отправление из Поти в 21:30, прибытие в Тбилиси в 09:47.
Благодаря новой услуге грузовладельцы смогут доставлять контейнеры из порта Поти в Тбилиси в кратчайшие сроки, независимо от степени загрузки контейнерного поезда. Грузовладелец будет заранее знать время отправки и доставки контейнера на терминал.
"Эта услуга имеет большое значение для клиентов "Грузинской железной дороги", поскольку судоходные компании устанавливают для них конкретные сроки возврата контейнера", – отметили в компании.
Новая услуга позволит перенести перевозку порожних контейнеров из Поти в Тбилиси и обратно с автотранспорта на железную дорогу, что, с одной стороны, значительно разгрузит дороги, а с другой – нанесет меньший ущерб окружающей среде.
"Тбилисский сухой порт" – первый современный железнодорожный контейнерный и грузовой терминал в столице. Он был открыт при инвестициях арабской компании Abu Dhabi Ports Group, официально начал работу 3 июня.
"Сухой порт" получил как авторизацию таможенной зоны, так и первый сертификат на эксплуатацию и безопасность железнодорожной инфраструктуры от Агентства железных дорог Грузии.