https://sputnik-georgia.ru/20250806/novshestvo-ot-gzhd-iz-porta-poti-v-tbilisi-budut-khodit-regulyarnye-konteynernye-poezda-294442226.html

Новшество от "ГЖД": из порта Поти в Тбилиси будут ходить регулярные контейнерные поезда

Новшество от "ГЖД": из порта Поти в Тбилиси будут ходить регулярные контейнерные поезда

Sputnik Грузия

Контейнерные поезда будут курсировать по заранее установленному графику: отправление из Поти в 21:30, прибытие в Тбилиси в 09:47 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T17:00+0400

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2025-08-06T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. "Грузинская железная дорога" запустила регулярные контейнерные поезда по маршруту Поти-Тбилиси-Поти, которые будут ходить четыре раза в неделю, сообщили в компании. Первый контейнерный поезд прибыл в "Тбилисский сухой порт". На встрече присутствовали генеральный директор "Грузинской железной дороги", начальник управления грузовых перевозок, основатель "Сухого порта" и директор MSC Georgia. Контейнерные поезда будут курсировать по заранее установленному графику: отправление из Поти в 21:30, прибытие в Тбилиси в 09:47. Благодаря новой услуге грузовладельцы смогут доставлять контейнеры из порта Поти в Тбилиси в кратчайшие сроки, независимо от степени загрузки контейнерного поезда. Грузовладелец будет заранее знать время отправки и доставки контейнера на терминал. Новая услуга позволит перенести перевозку порожних контейнеров из Поти в Тбилиси и обратно с автотранспорта на железную дорогу, что, с одной стороны, значительно разгрузит дороги, а с другой – нанесет меньший ущерб окружающей среде. "Сухой порт" получил как авторизацию таможенной зоны, так и первый сертификат на эксплуатацию и безопасность железнодорожной инфраструктуры от Агентства железных дорог Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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