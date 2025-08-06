https://sputnik-georgia.ru/20250806/obnovlennyy-reyting-fiba--sbornaya-gruzii-po-basketbolu-podnyalas-na-odnu-strochku-294435213.html

Обновленный рейтинг ФИБА – сборная Грузии по баскетболу поднялась на одну строчку

Обновленный рейтинг ФИБА – сборная Грузии по баскетболу поднялась на одну строчку

Sputnik Грузия

В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T12:42+0400

2025-08-06T12:42+0400

2025-08-06T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА) и теперь занимает 15 место. Рейтинг баскетбольных сборных был обновлен перед началом чемпионата Европы, который стартует 27 августа. Первое место в рейтинге Международной федерации баскетбола занимает команда Сербии. По сравнению с предыдущим показателем, команда под руководством сербского специалиста Александра Джикича поднялась на одну строчку в рейтинге 15 (16). В качестве подготовки к престижному турниру перед началом Евробаскета сборная Грузии проводит товарищеские матчи – всего шесть встреч. Первую игру против команды Израиля подопечные Джикича проиграли – 76:66. "В следующем матче Грузии предстоит сыграть с Эстонией. Так что скоро мы узнаем, правильно ли мы поступили, подняв Грузию на одну позицию в рейтинге", – говорится на официальном сайте ФИБА. Игра с Эстонией запланирована на 7 августа. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании. Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12 место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день. Матчи группового этапа Евробаскета будут принимать четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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