https://sputnik-georgia.ru/20250806/osnovatelnitse-oppozitsionnykh-izdaniy-v-gruzii-dali-2-goda-za-poschechinu-politseyskomu-294438565.html

Основательнице оппозиционных изданий в Грузии дали 2 года за пощечину полицейскому

Основательнице оппозиционных изданий в Грузии дали 2 года за пощечину полицейскому

Sputnik Грузия

Освобождения Амаглобели требовали как представительства структур ЕС, так и крупные международные организации, но власти Грузии исключают любой политический... 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T14:11+0400

2025-08-06T14:11+0400

2025-08-06T14:24+0400

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батумский городской суд

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Батумский городской суд приговорил основательницу грузинских оппозиционных интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы. Амаглобели была задержана 12 января 2025 года из-за того, что дала пощечину на то время шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Это произошло на акции с требованием отпустить задержанных на проевропейском митинге в Батуми. Инцидент и арест Амаглобели показывали в прямом эфире грузинских телеканалов. Суд расценил ее действия как "оказание сопротивления сотруднику полиции при исполнении", тогда как прокуратура Грузии настаивала на квалификации "нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей".Сторона защиты требовала оправдать Амаглобели, поскольку "пощечина не нанесла никакого вреда Дгебуадзе". А сама Амаглобели настаивала, что пощечина была "результатом ее эмоционального состояния и у нее не было умысла нападать на Дгебуадзе".Прокуратура до завершения процесса предлагала Амаглобели процессуальную сделку, но та отказалась. Судебные процессы Амаглобели стали самыми скандальными в Грузии, в том числе из-за активной поддержки со стороны ряда европейских политиков. Ее освобождения требовали как Европарламент, так и крупные международные организации и даже главы МИД ЕС. Ряд послов европейских стран даже присутствовали на судебных заседаниях по ее делу. Между тем, власти Грузии в ответ обвиняют европейских политиков во вмешательстве во внутренние дела Грузии, заявляя, что любое преступление в Грузии должно наказываться по закону. По их мнению, не должно создаваться прецедента, когда насилие в адрес полицейского, который защищает общественный порядок, остается безнаказанным. При этом власти исключают любой политический подтекст в деле Мзии Амаглобели, в то время как оппозиция считает Амаглобели политической заключенной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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