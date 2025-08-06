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Отпустит ли "Сент-Этьен" Зурико Давиташвили в другой клуб – версия Footmercato
Отпустит ли "Сент-Этьен" Зурико Давиташвили в другой клуб – версия Footmercato
Sputnik Грузия
В прошлом сезоне Давиташвили забил 9 голов и отдал 7 голевых передач 06.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-06T10:52+0400
2025-08-06T10:52+0400
2025-08-06T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Французский футбольный клуб "Сент-Этьен" не собирается отпускать грузинского вингера Зурико Давиташвили, который не хочет играть во французской Лиге 2 и подумывает о переходе в одну из ведущих европейских лиг, написал редактор издания Footmercato Себастьен Дени. В прошлом сезоне Давиташвили забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года и является одним из тех игроков, чей трансфер не рассматривается руководством клуба. По информации издания, в приобретении Давиташвили заинтересованы такие клубы, как "Ренн", "Севилья" и"Эвертон". По данным Footmercato, грузинский вингер хочет перейти только в клуб высшего дивизиона, который будет играть в еврокубках. Примечательно, что у Давиташвили и вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия один агент – Мамука Джугели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, франция, футбол
спорт, новости, грузия, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, франция, футбол
Отпустит ли "Сент-Этьен" Зурико Давиташвили в другой клуб – версия Footmercato
В прошлом сезоне Давиташвили забил 9 голов и отдал 7 голевых передач
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Французский футбольный клуб "Сент-Этьен" не собирается отпускать грузинского вингера Зурико Давиташвили, который не хочет играть во французской Лиге 2 и подумывает о переходе в одну из ведущих европейских лиг, написал редактор издания Footmercato Себастьен Дени.
В прошлом сезоне Давиташвили забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года.
"После вылета в Лигу 2 "Сент-Этьен" не намерен расставаться со своими лучшими игроками. По нашим данным, такое положение клуба раздражает Зурико Давиташвили. "Сент-Этьену" придется начать новый цикл, чтобы как можно скорее вернуться в элиту французского футбола. Для этого "зеленые" приняли важное решение: их цель – сохранить лучших игроков", – написал Дени.
Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года и является одним из тех игроков, чей трансфер не рассматривается руководством клуба.
По информации издания, в приобретении Давиташвили заинтересованы такие клубы, как "Ренн", "Севилья" и"Эвертон".
По данным Footmercato, грузинский вингер хочет перейти только в клуб высшего дивизиона, который будет играть в еврокубках.
Примечательно, что у Давиташвили и вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия один агент – Мамука Джугели.