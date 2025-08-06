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Посольства поймут свою ошибку – спикер парламента
Посольства поймут свою ошибку – спикер парламента
Sputnik Грузия
Батумский городской суд 6 августа приговорил Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину на то время шефу полиции Батуми 06.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-06T17:56+0400
2025-08-06T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Политически мотивированная клевета в отношении грузинского правосудия стала почерком части стран ЕС, но они поймут свою ошибку после решения Европейского суда по правам человека, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Послы 24 стран, среди которых страны ЕС, Канада и Великобритания, назвали приговор грузинского суда основательнице оппозиционных изданий Мзии Амаглобели "непропорциональным" и "политизированным". По их мнению, дело Амаглобели являются примером "растущего запугивания, безнаказанного насилия и судебного преследования журналистов в Грузии". При этом он отметил, что осуждение и клевета в адрес правосудия уже стали почерком ряда европейских стран. "Жаль, что политически мотивированная клевета и нападки на грузинское правосудие стали почерком некоторых членов Евросоюза ", – добавил Папуашвили. Батумский городской суд 6 августа приговорил Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину на то время шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста 12 января 2025 года. Суд расценил ее действия как "оказание сопротивления сотруднику полиции при исполнении", тогда как прокуратура Грузии настаивала на квалификации "нападение на сотрудника полиции при исполнении". Адвокаты намерены добиваться смягчения наказания в апелляционном суде. Также иск готовится в Европейский суд по правам человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, батуми, тбилиси, канада, шалва папуашвили, батумский городской суд, европейский суд по правам человека
грузия, новости, политика, батуми, тбилиси, канада, шалва папуашвили, батумский городской суд, европейский суд по правам человека
Посольства поймут свою ошибку – спикер парламента
Батумский городской суд 6 августа приговорил Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину на то время шефу полиции Батуми
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Политически мотивированная клевета в отношении грузинского правосудия стала почерком части стран ЕС, но они поймут свою ошибку после решения Европейского суда по правам человека, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Послы 24 стран, среди которых страны ЕС, Канада и Великобритания, назвали приговор грузинского суда основательнице оппозиционных изданий Мзии Амаглобели "непропорциональным" и "политизированным". По их мнению, дело Амаглобели являются примером "растущего запугивания, безнаказанного насилия и судебного преследования журналистов в Грузии".
"Пройдет время, и послы, которых вынудит замолчать решение Страсбургского суда по делу Мзии Амаглобели, вспомнят, как ошиблись, как неоднократно, в оценке приговора грузинского суда", - сказал Папуашвили.
При этом он отметил, что осуждение и клевета в адрес правосудия уже стали почерком ряда европейских стран.
"Жаль, что политически мотивированная клевета и нападки на грузинское правосудие стали почерком некоторых членов Евросоюза ", – добавил Папуашвили.
Батумский городской суд 6 августа приговорил Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину на то время шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста 12 января 2025 года.
Суд расценил ее действия как "оказание сопротивления сотруднику полиции при исполнении", тогда как прокуратура Грузии настаивала на квалификации "нападение на сотрудника полиции при исполнении".
Адвокаты намерены добиваться смягчения наказания в апелляционном суде. Также иск готовится в Европейский суд по правам человека.