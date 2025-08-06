https://sputnik-georgia.ru/20250806/skandal-s-arendoy-deklaratsiyu-khazaradze-proveryayut-iz-za-sdelki-s-poslom-germanii-v-gruzii-294435981.html

Скандал с арендой: декларацию Хазарадзе проверяют из-за сделки с послом Германии в Грузии

Скандал с арендой: декларацию Хазарадзе проверяют из-за сделки с послом Германии в Грузии

Sputnik Грузия

Согласно законодательству Грузии, должностное лицо обязано в установленном законом порядке полностью и достоверно отразить в декларации имущество... 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T13:37+0400

2025-08-06T13:37+0400

2025-08-06T13:37+0400

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мамука хазарадзе

антикоррупционное бюро

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Антикоррупционное бюро Грузии начало проверку имущественной декларации бывшего депутата парламента, лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе с целью установления достоверности представленной в документе информации и ее соответствия законодательству Грузии. Как отмечено в заявлении Антикоррупционного бюро, особое внимание уделяется точности сведений о недвижимости, находящейся в собственности членов семьи Хазарадзе, а также договорам, связанным с этим имуществом. Служба доходов ранее начала изучать возможное уклонение от налоговых обязательств при предполагаемой сдаче в аренду недвижимости, принадлежащей семье Мамуки Хазарадзе, послу Германии в Грузии Петеру Фишеру. Скандал разгорелся после того, как СМИ попытались выяснить, платит ли семья Хазарадзе подоходный налог, и на каких условиях немецкий дипломат арендует у них недвижимость. Согласно законодательству Грузии, должностное лицо обязано в установленном законом порядке полностью и достоверно отразить в декларации имущество, принадлежащее ему и членам его семьи, а также все виды сделок, напомнили в ведомстве. Кроме того, в рамках постоянного мониторинга финансовой деятельности политических партий, Бюро проверяет и пожертвования, задекларированные самим Хазарадзе, с целью выявления возможных рисков политической коррупции. Ранее Хазарадзе распространил заявление, в котором подтвердил наличие договора аренды недвижимости, оформленного на имя посла Германии и его супруги. По словам Хазарадзе, договор был заключен и зарегистрирован в полном соответствии с законодательством. СМИ сообщают, что в марте 2022 года Мамука Хазарадзе переписал на свою супругу Ирину Хазарадзе земельный участок площадью 297 квадратных метров и здание площадью 749 квадратных метров на улице Кавлашвили. А уже в октябре того же года семья сдала эту недвижимость в аренду послу Германии. По данным СМИ, по адресу, где в настоящее время проживает посол Германии, также зарегистрировано ООО "Хазарадзе Холдинг", председателем наблюдательного совета которого является сам Мамука Хазарадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, германия, мамука хазарадзе, антикоррупционное бюро