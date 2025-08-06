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ЦИК Грузии приступила к отбору временных членов окружных избирательных комиссий

ЦИК Грузии приступила к отбору временных членов окружных избирательных комиссий

Sputnik Грузия

Прием документов будет осуществляться с 6 по 7 августа 2025 года до 18:00 в Центральной избирательной комиссии 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T19:04+0400

2025-08-06T19:04+0400

2025-08-06T19:33+0400

выборы

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

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местные выборы

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Центризбирком Грузии объявил конкурс на отбор временных членов окружных избирательных комиссий к выборам в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе комиссии. Накануне президент Грузии Михаил Кавелашвили издал распоряжение о назначении выборов в органы местной власти на 4 октября. Прием документов для подачи заявлений будет осуществляться с 6 по 7 августа 2025 года до 18:00 в Центральной избирательной комиссии Грузии. Соответствующее постановление ЦИК принял на своем заседании 5 августа. Заявитель также может подать документы через специальную электронную платформу (konkursi.cec.gov.ge). Заинтересованные стороны получат возможность наблюдать за ходом собеседований непосредственно через официальные социальные сети ЦИК. Что касается деталей конкурса, то он был объявлен в 73 окружных избирательных комиссиях. В каждом округе есть три вакантные должности. Подробная информация размещена на официальном сайте ЦИК. Также можно обратиться в контактный центр по телефону 2 51 00 51. Более детальную информацию о конкурсе и форму заявки можно найти по ссылке. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра и мажоритарного депутата необходимо получить большинство голосов. В каждом из сакребуло от 15 до 50 мест. Официально от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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