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https://sputnik-georgia.ru/20250806/turizm-gruzii-vykhodit-na-novyy-uroven-s-mezhdunarodnoy-marketingovoy-kampaniey-294441708.html
Туризм Грузии выходит на новый уровень с международной маркетинговой кампанией
Туризм Грузии выходит на новый уровень с международной маркетинговой кампанией
Sputnik Грузия
Кампания охватывает 11 стран и включает сотрудничество с четырьмя международными маркетинговыми компаниями 06.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-06T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании, направленной на продвижение туристического потенциала страны на стратегических рынках Европы, Азии и Америки. С новыми инициативами представителей частного сектора — гостиниц, туристических компаний и поставщиков услуг — ознакомила глава ведомства Майя Омиадзе. Кампания охватывает 11 стран и включает сотрудничество с четырьмя международными маркетинговыми компаниями. В рамках кампании запланированы разнообразные мероприятия: Особое внимание уделяется роуд-шоу и участию в восьми крупных международных туристических мероприятиях в 32 городах Европы. Представители частного сектора получат возможность расширить партнерские связи с сотнями туристических компаний и журналистов, что будет способствовать росту туристических потоков в Грузию. Ключевые рынки кампании охватывают Германию, Францию, Польшу, Швецию, Италию и другие европейские страны, а также Китай, Индию, страны Ближнего Востока, США, Канаду, Японию, Австралию и др. Сфера туризма динамично развивается в Грузии. Только в 2024 году количество международных визитеров составило 7 368 149, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Доходы от туризма выросли на 7,3%, достигнув 4,4 миллиарда долларов США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, туризм, тбилиси, сша, европа
грузия, экономика, туризм, тбилиси, сша, европа

Туризм Грузии выходит на новый уровень с международной маркетинговой кампанией

18:18 06.08.2025
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании
Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2025
© Georgian National Tourism Administration
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Кампания охватывает 11 стран и включает сотрудничество с четырьмя международными маркетинговыми компаниями
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании, направленной на продвижение туристического потенциала страны на стратегических рынках Европы, Азии и Америки.
С новыми инициативами представителей частного сектора — гостиниц, туристических компаний и поставщиков услуг — ознакомила глава ведомства Майя Омиадзе. Кампания охватывает 11 стран и включает сотрудничество с четырьмя международными маркетинговыми компаниями.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании
Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2025
Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании
© Georgian National Tourism Administration
В рамках кампании запланированы разнообразные мероприятия:
цифровые рекламные кампании в соцсетях, на телевидении, радио и в подкастах;
PR-активности с пресс-релизами и интервью;
B2B-встречи, онлайн-вебинары и тренинги;
пресс-туры для СМИ и инфлюенсеров,
масштабная наружная реклама — баннеры и брендинг автобусов в крупнейших городах мира.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании
Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2025
Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании
© Georgian National Tourism Administration
Особое внимание уделяется роуд-шоу и участию в восьми крупных международных туристических мероприятиях в 32 городах Европы. Представители частного сектора получат возможность расширить партнерские связи с сотнями туристических компаний и журналистов, что будет способствовать росту туристических потоков в Грузию.
Ключевые рынки кампании охватывают Германию, Францию, Польшу, Швецию, Италию и другие европейские страны, а также Китай, Индию, страны Ближнего Востока, США, Канаду, Японию, Австралию и др.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании
Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2025
Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании
© Georgian National Tourism Administration
Сфера туризма динамично развивается в Грузии. Только в 2024 году количество международных визитеров составило 7 368 149, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Доходы от туризма выросли на 7,3%, достигнув 4,4 миллиарда долларов США.
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