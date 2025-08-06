https://sputnik-georgia.ru/20250806/turizm-gruzii-vykhodit-na-novyy-uroven-s-mezhdunarodnoy-marketingovoy-kampaniey-294441708.html

Туризм Грузии выходит на новый уровень с международной маркетинговой кампанией

Туризм Грузии выходит на новый уровень с международной маркетинговой кампанией

Sputnik Грузия

Кампания охватывает 11 стран и включает сотрудничество с четырьмя международными маркетинговыми компаниями 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T18:18+0400

2025-08-06T18:18+0400

2025-08-06T18:18+0400

грузия

экономика

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии презентовала новые инициативы масштабной маркетинговой кампании, направленной на продвижение туристического потенциала страны на стратегических рынках Европы, Азии и Америки. С новыми инициативами представителей частного сектора — гостиниц, туристических компаний и поставщиков услуг — ознакомила глава ведомства Майя Омиадзе. Кампания охватывает 11 стран и включает сотрудничество с четырьмя международными маркетинговыми компаниями. В рамках кампании запланированы разнообразные мероприятия: Особое внимание уделяется роуд-шоу и участию в восьми крупных международных туристических мероприятиях в 32 городах Европы. Представители частного сектора получат возможность расширить партнерские связи с сотнями туристических компаний и журналистов, что будет способствовать росту туристических потоков в Грузию. Ключевые рынки кампании охватывают Германию, Францию, Польшу, Швецию, Италию и другие европейские страны, а также Китай, Индию, страны Ближнего Востока, США, Канаду, Японию, Австралию и др. Сфера туризма динамично развивается в Грузии. Только в 2024 году количество международных визитеров составило 7 368 149, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Доходы от туризма выросли на 7,3%, достигнув 4,4 миллиарда долларов США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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