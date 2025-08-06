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В Кремле озвучили подробности переговоров Путина и Уиткоффа

В Кремле озвучили подробности переговоров Путина и Уиткоффа

Sputnik Грузия

По словам помощника президента, разговор был полезным и конструктивным 06.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-06T18:26+0400

2025-08-06T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф на встрече обсудили украинский кризис, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Ранее стало известно, что президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Встреча проходила в Представительском кабинете Кремля и продолжалась около трех часов.В частности, президент Путин передал США некоторые сигналы по украинскому вопросу и получил через Уиткоффа аналогичные от Дональда Трампа, сказал Ушаков. По словам помощника президента, разговор был полезным и конструктивным."Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу", — добавил Ушаков.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, новости, москва, сша, владимир путин, дональд трамп, украина