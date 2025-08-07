https://sputnik-georgia.ru/20250807/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--za-sutki-zaderzhany-bolee-40-chelovek-294459467.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – за сутки задержаны более 40 человек
Sputnik Грузия
За совершение преступлений задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 07.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. МВД Грузии за минувшие сутки задержало в Тбилиси и регионах страны 43 человека по обвинению в торговле наркотиками, заявил глава ведомства Гела Геладзе на брифинге. Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы. Задержанные обвиняются в незаконном обороте наркотиков, приготовлении к незаконному обороту наркотиков, покушении на него, а также ввозе наркотиков в крупном размере на территорию Грузии, их приобретении и хранении. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных по всей стране, в местах, указанных задержанными, а также при обысках транспортных средств и жилых домов, у задержанных в качестве вещественных доказательств были изъяты наркотические вещества в крупном и особо крупном размере. За совершение этих преступлений задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Полиция, на основании решения суда, неоднократно проводила контрольные закупки наркотиков у задержанных, вела видео- и аудиозапись.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. МВД Грузии за минувшие сутки задержало в Тбилиси и регионах страны 43 человека по обвинению в торговле наркотиками, заявил глава ведомства Гела Геладзе на брифинге.
Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы.
"Хочу проинформировать общество об очередной полицейской операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проведенной в Тбилиси и регионах за последние сутки. В результате задержаны 43 человека", – заявил Геладзе.
Задержанные обвиняются в незаконном обороте наркотиков, приготовлении к незаконному обороту наркотиков, покушении на него, а также ввозе наркотиков в крупном размере на территорию Грузии, их приобретении и хранении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных по всей стране, в местах, указанных задержанными, а также при обысках транспортных средств и жилых домов, у задержанных в качестве вещественных доказательств были изъяты наркотические вещества в крупном и особо крупном размере.
За совершение этих преступлений задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
"Для реализации наркотиков они использовали различные интернет-приложения, социальные сети, а также так называемый метод из рук в руки", – заявил Геладзе.
Полиция, на основании решения суда, неоднократно проводила контрольные закупки наркотиков у задержанных, вела видео- и аудиозапись.