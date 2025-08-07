https://sputnik-georgia.ru/20250807/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--za-sutki-zaderzhany-bolee-40-chelovek-294459467.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – за сутки задержаны более 40 человек

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – за сутки задержаны более 40 человек

Sputnik Грузия

За совершение преступлений задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 07.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-07T23:29+0400

2025-08-07T23:29+0400

2025-08-07T23:29+0400

грузия

происшествия

новости

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1c/293550189_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_94e2dc98018e2c1f1b6682d47bc5f3cc.jpg

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. МВД Грузии за минувшие сутки задержало в Тбилиси и регионах страны 43 человека по обвинению в торговле наркотиками, заявил глава ведомства Гела Геладзе на брифинге. Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы. Задержанные обвиняются в незаконном обороте наркотиков, приготовлении к незаконному обороту наркотиков, покушении на него, а также ввозе наркотиков в крупном размере на территорию Грузии, их приобретении и хранении. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных по всей стране, в местах, указанных задержанными, а также при обысках транспортных средств и жилых домов, у задержанных в качестве вещественных доказательств были изъяты наркотические вещества в крупном и особо крупном размере. За совершение этих преступлений задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Полиция, на основании решения суда, неоднократно проводила контрольные закупки наркотиков у задержанных, вела видео- и аудиозапись.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии