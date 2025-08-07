https://sputnik-georgia.ru/20250807/chempion-patriot-i-upravlenets-kaladze-idet-v-mery-na-tretiy-srok---video-294456700.html
Чемпион, патриот и управленец: Каладзе идет в мэры на третий срок – видео
Чемпион, патриот и управленец: Каладзе идет в мэры на третий срок – видео
Каха Каладзе официально объявил о намерении баллотироваться на третий срок в мэры Тбилиси. Его кандидатуру вновь выдвинула правящая партия "Грузинская мечта" 07.08.2025, Sputnik Грузия
Церемония представления прошла с участием премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили. Глава правительства назвал Каладзе "победителем во всех смыслах" – в спорте, политике и патриотизме.Если Каладзе вновь одержит победу на выборах, он станет первым мэром столицы, переизбранным на третий срок подряд. Он занимает пост с 2017 года и был переизбран в 2021-м.
18:41 07.08.2025 (обновлено: 20:37 07.08.2025)
Церемония представления прошла с участием премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили. Глава правительства назвал Каладзе "победителем во всех смыслах" – в спорте, политике и патриотизме.
Если Каладзе вновь одержит победу на выборах, он станет первым мэром столицы, переизбранным на третий срок подряд. Он занимает пост с 2017 года и был переизбран в 2021-м.