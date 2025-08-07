https://sputnik-georgia.ru/20250807/chempion-patriot-i-upravlenets-kaladze-idet-v-mery-na-tretiy-srok---video-294456700.html

Чемпион, патриот и управленец: Каладзе идет в мэры на третий срок – видео

Чемпион, патриот и управленец: Каладзе идет в мэры на третий срок – видео

Sputnik Грузия

Каха Каладзе официально объявил о намерении баллотироваться на третий срок в мэры Тбилиси. Его кандидатуру вновь выдвинула правящая партия "Грузинская мечта" 07.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-07T18:41+0400

2025-08-07T18:41+0400

2025-08-07T20:37+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

тбилиси

каха каладзе

выборы

выборы в местные органы власти в грузии 2025

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/07/294456352_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_367fadf327a82ff884345218d82c0994.jpg

Церемония представления прошла с участием премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили. Глава правительства назвал Каладзе "победителем во всех смыслах" – в спорте, политике и патриотизме.Если Каладзе вновь одержит победу на выборах, он станет первым мэром столицы, переизбранным на третий срок подряд. Он занимает пост с 2017 года и был переизбран в 2021-м.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, каха каладзе, выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, видео