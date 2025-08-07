https://sputnik-georgia.ru/20250807/dozhd-i-veter-na-fone-zhary--kakuyu-pogodu-obeschayut-sinoptiki-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-294459352.html
Дождь и ветер на фоне жары – какую погоду обещают синоптики в Грузии в ближайшие дни
Дождь и ветер на фоне жары – какую погоду обещают синоптики в Грузии в ближайшие дни
Ожидаемые осадки могут стать причиной возникновения и активизации оползней в холмистых и горных районах 07.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Сильные дожди и ветер на фоне высокой температуры ожидаются на большей части территории Грузии со второй половины дня 8 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По данным синоптиков, на море ожидается трех-четырехбалльный шторм, а в некоторых районах не исключен град. Непогода продлится до 11 августа. Ожидаемые осадки могут стать причиной внезапных паводков на малых реках Грузии, а также возникновения и активизации оползней в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
