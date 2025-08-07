https://sputnik-georgia.ru/20250807/farmkompanii-v-gruzii-zaplatyat-bolee-polumilliona-lari-shtrafa-za-zavyshenie-tsen-294452699.html

Фармкомпании в Грузии заплатят более полумиллиона лари штрафа за завышение цен

Фармкомпании в Грузии заплатят более полумиллиона лари штрафа за завышение цен

В процессе исследования также были зафиксированы случаи включения в себестоимость медикаментов затрат, не связанных с производством и доставкой 07.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Четыре фармацевтические компании оштрафованы на общую сумму 559 358 лари ($207 тыс.) за злоупотребление доминирующим положением на рынке, говорится в сообщении Национального агентства конкуренции и защиты прав потребителей Грузии. Агентство завершило расследование фармацевтического сектора, начатое в декабре 2023 года по запросу министерства здравоохранения. Расследование касалось формирования чрезмерных наценок на ряд лекарственных препаратов – от этапа импорта до конечной реализации потребителям. В ходе анализа были выявлены восемь компаний, доля которых на рынке 14 наименований медикаментов превышала 40%. В поле внимания оказались следующие субъекты: "Глобал ЦБС", "Концепт Фарма", "Барди", "Нувеа Фармасьютикалс", "Рич Груп", "Крокус Фарма", "Геа" и "BIH". Согласно выводам агентства, в действиях четырех из них зафиксировано злоупотребление доминирующим положением, выразившееся в установлении чрезмерных цен. Превышение разумного уровня (маржа 30% плюс наценка свыше 20%) расценено как ущемление интересов потребителей. Санкции были рассчитаны исходя из максимального лимита – до 5% годового оборота компаний за 2024 год, с учетом масштабов причиненного ущерба. Суммы штрафов распределились следующим образом: ▪️ ООО "Глобал ЦБС" – 249 144 лари (препараты: "Офлаб-ОЗ", "Хайзин", "Иорил-10"); ▪️ ООО "Концепт Фарма" – 21 646 лари ("Флоксазол"); ▪️ ООО "Рич Груп" — 77 936 лари ("Зинасен"); ▪️ ООО "Геа" — 210 632 лари (бисептол 120 мл и 480 мл). В процессе исследования также были зафиксированы случаи включения в себестоимость медикаментов затрат, не связанных с производством и дистрибуцией. Среди них – дорогостоящие подарки (в том числе золотые украшения), приглашения на культурные мероприятия, неформальные встречи, участие в конференциях, проживание в элитных отелях, а также расходы на косметологические и стоматологические услуги, штрафы и содержание автомобилей премиум-класса. По итогам исследования агентство выдало обязательные к рассмотрению рекомендации. Согласно им, компании с доминирующим положением должны учитывать риски нарушения конкуренции при формировании ценовой политики и проводить соответствующую оценку до установления цен. В случае возникновения обоснованных подозрений в несправедливом завышении цен возможно повторное разбирательство. В агентстве также напомнили, что исследование охватывало период до внедрения в стране механизма референтных цен. По текущей оценке агентства, введение этого механизма позволило существенно снизить уровень наценок на фармацевтическую продукцию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

