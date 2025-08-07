https://sputnik-georgia.ru/20250807/kogda-proydet-vstrecha-putina-i-trampa-294454564.html

Когда пройдет встреча Путина и Трампа

Стороны будут вести работу по подготовке этой встречи, заявил помощник президента РФ 07.08.2025, Sputnik Грузия

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ранее стало известно, что была достигнута договоренность о такой встрече по инициативе американской стороны. Место встречи уже согласовано, его назовут позднее.После чего добавил, что сейчас стороны будут вести работу по подготовке этой встречи.Президент России в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По итогам встречи Ушаков рассказал, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.Позднее Дональд Трамп выступил с заявлением, что надеется на встречу с Путиным, и есть вероятность, что такая встреча вскоре состоится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

