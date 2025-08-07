https://sputnik-georgia.ru/20250807/kogda-proydet-vstrecha-putina-i-trampa-294454564.html
Когда пройдет встреча Путина и Трампа
Когда пройдет встреча Путина и Трампа
Sputnik Грузия
Стороны будут вести работу по подготовке этой встречи, заявил помощник президента РФ 07.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-07T15:55+0400
2025-08-07T15:55+0400
2025-08-07T15:58+0400
россия
в мире
политика
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/11/250632093_0:291:2965:1959_1920x0_80_0_0_83ea9314aa6027b8d6670c2e07b8fb91.jpg
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ранее стало известно, что была достигнута договоренность о такой встрече по инициативе американской стороны. Место встречи уже согласовано, его назовут позднее.После чего добавил, что сейчас стороны будут вести работу по подготовке этой встречи.Президент России в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По итогам встречи Ушаков рассказал, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.Позднее Дональд Трамп выступил с заявлением, что надеется на встречу с Путиным, и есть вероятность, что такая встреча вскоре состоится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/11/250632093_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_7daef8bd85f046ba1542ec4d7b3c9ba4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, сша, дональд трамп, владимир путин
россия, в мире, политика, сша, дональд трамп, владимир путин
Когда пройдет встреча Путина и Трампа
15:55 07.08.2025 (обновлено: 15:58 07.08.2025)
Стороны будут вести работу по подготовке этой встречи, заявил помощник президента РФ
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее стало известно, что была достигнута договоренность о такой встрече по инициативе американской стороны. Место встречи уже согласовано, его назовут позднее.
"Ориентировочно, да, на следующей неделе", – сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
После чего добавил, что сейчас стороны будут вести работу по подготовке этой встречи.
Президент России в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По итогам встречи Ушаков рассказал, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Позднее Дональд Трамп выступил с заявлением, что надеется на встречу с Путиным, и есть вероятность, что такая встреча вскоре состоится.