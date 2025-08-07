https://sputnik-georgia.ru/20250807/konflikt-mezhdu-odnoselchanami-zavershilsya-ponozhovschinoy-v-vostochnoy-gruzii-294451713.html

Конфликт между односельчанами завершился поножовщиной в Восточной Грузии

Конфликт между односельчанами завершился поножовщиной в Восточной Грузии

Задержанному грозит до 15 лет тюремного срока, при этом причина конфликта не раскрывается

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Мужчина 44 лет задержан в Гардабанском районе региона Квемо Картли по обвинению в попытке убийства своего односельчанина, сообщили в пресс-службе ведомства. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование установило, что в ходе бытовой ссоры обвиняемый нанес своему 31-летнему односельчанину несколько ранений в грудь холодным оружием и скрылся с места преступления. Раненый находится на лечении в клинике. Подозреваемый был задержан вскоре после совершения преступления. Полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие совершения преступления – нож. Причина конфликта между односельчанами не раскрывается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

