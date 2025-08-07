https://sputnik-georgia.ru/20250807/kurs-lari-na-chetverg--26993-gel1-294448131.html

Курс лари на четверг – 2,6993 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,6993 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару 07.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 августа в размере 2,6993 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару.

