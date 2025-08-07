Грузия
Курс лари на четверг – 2,6993 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,6993 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару 07.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 августа в размере 2,6993 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару.
Курс лари на четверг – 2,6993 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 августа в размере 2,6993 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0020 лари по отношению к доллару.
