Лето – сезон инфекций: как не подхватить болезнь на отдыхе в Грузии?
Лето – сезон инфекций: как не подхватить болезнь на отдыхе в Грузии?
07.08.2025
2025-08-07T10:51+0400
2025-08-07T10:51+0400
2025-08-07T10:51+0400
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) опубликовал рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний, распространение которых усиливается летом. По данным ведомства, в жаркий период значительно возрастает риск заражения диареей, гепатитом A, лептоспирозом, лейшманиозом и другими инфекциями, передающимися через пищу и воду. Причиной тому служат высокие температуры и частые контакты с открытой природной средой. В связи с этим специалисты напоминают о необходимости соблюдать санитарные нормы и личную гигиену. Среди рекомендаций – избегать употребления некипяченой воды и непроверенных продуктов, тщательно мыть руки, особенно перед едой и после посещения туалета. Рекомендации центра включают: Центр также напоминает, что в летний период учащаются случаи укусов, царапин и облизывания людей животными, особенно собаками. В случае инцидента гражданам рекомендуется немедленно обращаться в ближайшее медучреждение. Кроме того, в регионах, где возможна активность комаров и флеботомусов, гражданам советуют использовать средства защиты от укусов насекомых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) опубликовал рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний, распространение которых усиливается летом.
По данным ведомства, в жаркий период значительно возрастает риск заражения диареей, гепатитом A, лептоспирозом, лейшманиозом и другими инфекциями, передающимися через пищу и воду. Причиной тому служат высокие температуры и частые контакты с открытой природной средой.
В связи с этим специалисты напоминают о необходимости соблюдать санитарные нормы и личную гигиену. Среди рекомендаций – избегать употребления некипяченой воды и непроверенных продуктов, тщательно мыть руки, особенно перед едой и после посещения туалета.
Рекомендации центра включают:
Не глотать воду при купании или рыбалке в открытых водоемах – это может привести к заражению гепатитом A, лептоспирозом или вызвать диарею;
Тщательно прожаривать и проваривать мясо, рыбу и яйца;
Использовать отдельные разделочные доски для сырых и вареных продуктов;
Разогревать готовые блюда перед употреблением;
Не употреблять сырые, загрязненные или треснутые яйца;
Избегать некипяченого молока и продуктов из него;
Заправлять салаты майонезом или сметаной непосредственно перед подачей;
Мыть зелень и фрукты под проточной водой после предварительного замачивания;
Обратиться к врачу при первых признаках отравления: боли в животе, рвоте, слабости, потере аппетита.
Центр также напоминает, что в летний период учащаются случаи укусов, царапин и облизывания людей животными, особенно собаками. В случае инцидента гражданам рекомендуется немедленно обращаться в ближайшее медучреждение.
Кроме того, в регионах, где возможна активность комаров и флеботомусов, гражданам советуют использовать средства защиты от укусов насекомых.