Лето – сезон инфекций: как не подхватить болезнь на отдыхе в Грузии?

Лето – сезон инфекций: как не подхватить болезнь на отдыхе в Грузии?

Среди рекомендаций – избегать употребления некипяченой воды и непроверенных продуктов, тщательно мыть руки, особенно перед едой и после посещения туалета 07.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) опубликовал рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний, распространение которых усиливается летом. По данным ведомства, в жаркий период значительно возрастает риск заражения диареей, гепатитом A, лептоспирозом, лейшманиозом и другими инфекциями, передающимися через пищу и воду. Причиной тому служат высокие температуры и частые контакты с открытой природной средой. В связи с этим специалисты напоминают о необходимости соблюдать санитарные нормы и личную гигиену. Среди рекомендаций – избегать употребления некипяченой воды и непроверенных продуктов, тщательно мыть руки, особенно перед едой и после посещения туалета. Рекомендации центра включают: Центр также напоминает, что в летний период учащаются случаи укусов, царапин и облизывания людей животными, особенно собаками. В случае инцидента гражданам рекомендуется немедленно обращаться в ближайшее медучреждение. Кроме того, в регионах, где возможна активность комаров и флеботомусов, гражданам советуют использовать средства защиты от укусов насекомых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

