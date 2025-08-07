https://sputnik-georgia.ru/20250807/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-dannye-za-sem-mesyatsev-2025-goda-294452938.html

Незаконная вырубка леса в Грузии: данные за семь месяцев 2025 года

Незаконная вырубка леса в Грузии: данные за семь месяцев 2025 года

В Грузии усилили меры против незаконной вырубки леса – патрули ведут круглосуточное наблюдение, а на горячую линию можно сообщить о любых нарушениях 07.08.2025

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Региональные службы Национального агентства лесного хозяйства Грузии в январе-июле 2025 года выявили 364 факта незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, 76 из них приходятся на июль, сообщили в пресс-служба ведомства. Всего было изъято 936 кубометров лесоматериалов, которые были отправлены в "деловые дворы" – место, где жители Грузии могут официально приобрести лесоматериалы. Также сотрудники агентства выявили 46 фактов, когда граждане самовольно занимали лесной фонд государства. По данным на июль, 74 из общего числа нарушений были связаны с незаконной вырубкой и транспортировкой древесины. Всего было изъято до 371 кубометр незаконно добытых лесоматериалов, которые также были отправлены в "деловые дворы". Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

