Реакция на приговор Мзии Амаглобели: власти Грузии обвиняют дипломатов в давлении на суд

Наказание за нападение на сотрудника полиции и причинение ему вреда в европейских странах как минимум не мягче, чем в Грузии, а зачастую и строже, заявил... 07.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 августа — Sputnik. Требование освобождения человека, признанного судом виновным, недопустимо, так как это противоречит принципам демократии и является вмешательством в судебную систему Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. Вскоре после оглашения приговора основательнице оппозиционных изданий Мзии Амаглобели, 24 дипломатических представительства распространили совместное заявление, выразив ей солидарность и призвав к ее освобождению. С аналогичными призывами выступили комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О"Флаэрти, пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер, Министерство иностранных дел Литвы и другие международные организации. По его словам, наказание за нападение на сотрудника полиции и причинение ему вреда в европейских странах как минимум не мягче, чем в Грузии, а зачастую и строже. Член общественной организации "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили, в свою очередь, заявил, что совместное заявление 24 дипломатических представительств подтверждает координацию процесса из одного центра. По его мнению, отдельные страны не выражают собственное мнение, а лишь озвучивают позицию "глубинного государства". Он также подчеркнул, что вопросы наказания – кто и на сколько лет должен быть осужден – определяются законом и судом, а не совместными заявлениями иностранных государств и бюрократии Евросоюза. Батумский городской суд 6 августа приговорил Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину на то время шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста 12 января 2025 года. Адвокаты намерены добиваться смягчения наказания в апелляционном суде. Также иск готовится в Европейский суд по правам человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

