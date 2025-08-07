https://sputnik-georgia.ru/20250807/reaktsiya-na-prigovor-mzii-amaglobeli-vlasti-gruzii-obvinyayut-diplomatov-v-davlenii-na-sud-294456975.html
Реакция на приговор Мзии Амаглобели: власти Грузии обвиняют дипломатов в давлении на суд
Реакция на приговор Мзии Амаглобели: власти Грузии обвиняют дипломатов в давлении на суд
07.08.2025
ТБИЛИСИ, 7 августа — Sputnik. Требование освобождения человека, признанного судом виновным, недопустимо, так как это противоречит принципам демократии и является вмешательством в судебную систему Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. Вскоре после оглашения приговора основательнице оппозиционных изданий Мзии Амаглобели, 24 дипломатических представительства распространили совместное заявление, выразив ей солидарность и призвав к ее освобождению. С аналогичными призывами выступили комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О"Флаэрти, пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер, Министерство иностранных дел Литвы и другие международные организации. По его словам, наказание за нападение на сотрудника полиции и причинение ему вреда в европейских странах как минимум не мягче, чем в Грузии, а зачастую и строже. Член общественной организации "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили, в свою очередь, заявил, что совместное заявление 24 дипломатических представительств подтверждает координацию процесса из одного центра. По его мнению, отдельные страны не выражают собственное мнение, а лишь озвучивают позицию "глубинного государства". Он также подчеркнул, что вопросы наказания – кто и на сколько лет должен быть осужден – определяются законом и судом, а не совместными заявлениями иностранных государств и бюрократии Евросоюза. Батумский городской суд 6 августа приговорил Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину на то время шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста 12 января 2025 года. Адвокаты намерены добиваться смягчения наказания в апелляционном суде. Также иск готовится в Европейский суд по правам человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
