Рост экономики Грузии
Рост экономики Грузии
07.08.2025
Рост экономики Грузии за первые шесть месяцев 2025 года демонстрирует уверенные показатели, хотя темпы роста постепенно снижаются по сравнению с началом года. Средний рост в I квартале составил 9,8%, что стало самым высоким показателем за полугодие. Во втором квартале темпы снизились до 7,1%, при этом в апреле и мае рост составил 7,5%, а в июне – опустился до 6,3%. В целом за январь-июнь 2025 года экономика Грузии выросла на 8,3%. По данным Национальной службы статистики Грузии, основной вклад в рост внесли торговля, промышленность и сфера услуг, включая туризм и транспорт.
Новости
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика

Рост экономики Грузии

14:30 07.08.2025
Рост экономики Грузии за первые шесть месяцев 2025 года демонстрирует уверенные показатели, хотя темпы роста постепенно снижаются по сравнению с началом года. Средний рост в I квартале составил 9,8%, что стало самым высоким показателем за полугодие. Во втором квартале темпы снизились до 7,1%, при этом в апреле и мае рост составил 7,5%, а в июне – опустился до 6,3%.
В целом за январь-июнь 2025 года экономика Грузии выросла на 8,3%. По данным Национальной службы статистики Грузии, основной вклад в рост внесли торговля, промышленность и сфера услуг, включая туризм и транспорт.
