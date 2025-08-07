https://sputnik-georgia.ru/20250807/rost-ekonomiki-gruzii-294435781.html
Рост экономики Грузии за первые шесть месяцев 2025 года демонстрирует уверенные показатели, хотя темпы роста постепенно снижаются по сравнению с началом года. Средний рост в I квартале составил 9,8%, что стало самым высоким показателем за полугодие. Во втором квартале темпы снизились до 7,1%, при этом в апреле и мае рост составил 7,5%, а в июне – опустился до 6,3%. В целом за январь-июнь 2025 года экономика Грузии выросла на 8,3%. По данным Национальной службы статистики Грузии, основной вклад в рост внесли торговля, промышленность и сфера услуг, включая туризм и транспорт.
Рост экономики Грузии за первые шесть месяцев 2025 года демонстрирует уверенные показатели, хотя темпы роста постепенно снижаются по сравнению с началом года. Средний рост в I квартале составил 9,8%, что стало самым высоким показателем за полугодие. Во втором квартале темпы снизились до 7,1%, при этом в апреле и мае рост составил 7,5%, а в июне – опустился до 6,3%.
В целом за январь-июнь 2025 года экономика Грузии выросла на 8,3%. По данным Национальной службы статистики Грузии, основной вклад в рост внесли торговля, промышленность и сфера услуг, включая туризм и транспорт.