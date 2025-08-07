Стартует продажа билетов на матч между сборными Грузии и Болгарии отбора на ЧМ-2026

https://sputnik-georgia.ru/20250807/startuet-prodazha-biletov-na-match-mezhdu-sbornymi-gruzii-i-bolgarii-otbora-na-chm-2026-294451117.html

В результате жеребьевки выяснилось, что соперниками сборной Грузии за путевку на ЧМ-2026 в группе Е стали сборные Турции, Болгарии и Испании 07.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Продажа билетов на домашний матч сборной Грузии по футболу против команды Болгарии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года стартует 7 августа в 12:00, сообщили в Федерации футбола Грузии. Матч между сборными Грузии и Болгарии пройдет на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси 7 сентября. Что касается билетов на первый домашний матч квалификации против команды Турции, то они были проданы за три часа. Игра состоится 4 сентября в Тбилиси. Билеты на игру доступны на сайте biletebi.ge. Каждый пользователь сможет приобрести не более трех билетов стоимостью 20, 40, 70 и 100 лари. Места в секторах 9 и 10 первого яруса предназначены для болельщиков гостей. Расписание матчей сборной Грузии: В результате жеребьевки, состоявшейся в офисе FIFA в Цюрихе 13 декабря, выяснилось, что соперниками команды Вилли Саньоля за путевку на ЧМ-2026 в группе Е стали сборные Турции, Болгарии и Испании. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

