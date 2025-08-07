https://sputnik-georgia.ru/20250807/startuet-prodazha-biletov-na-match-mezhdu-sbornymi-gruzii-i-bolgarii-otbora-na-chm-2026-294451117.html
Стартует продажа билетов на матч между сборными Грузии и Болгарии отбора на ЧМ-2026
Стартует продажа билетов на матч между сборными Грузии и Болгарии отбора на ЧМ-2026
Sputnik Грузия
В результате жеребьевки выяснилось, что соперниками сборной Грузии за путевку на ЧМ-2026 в группе Е стали сборные Турции, Болгарии и Испании 07.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-07T11:51+0400
2025-08-07T11:51+0400
2025-08-07T11:51+0400
спорт
грузия
новости
турция
болгария
тбилиси
fifa
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282047778_3:211:1051:800_1920x0_80_0_0_a4a8251ee97e72d702d5b3fb5c61d097.jpg
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Продажа билетов на домашний матч сборной Грузии по футболу против команды Болгарии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года стартует 7 августа в 12:00, сообщили в Федерации футбола Грузии. Матч между сборными Грузии и Болгарии пройдет на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси 7 сентября. Что касается билетов на первый домашний матч квалификации против команды Турции, то они были проданы за три часа. Игра состоится 4 сентября в Тбилиси. Билеты на игру доступны на сайте biletebi.ge. Каждый пользователь сможет приобрести не более трех билетов стоимостью 20, 40, 70 и 100 лари. Места в секторах 9 и 10 первого яруса предназначены для болельщиков гостей. Расписание матчей сборной Грузии: В результате жеребьевки, состоявшейся в офисе FIFA в Цюрихе 13 декабря, выяснилось, что соперниками команды Вилли Саньоля за путевку на ЧМ-2026 в группе Е стали сборные Турции, Болгарии и Испании. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
болгария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282047778_0:258:936:960_1920x0_80_0_0_d9fcef49f676685c8fb19b5260dd59a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, турция, болгария, тбилиси, fifa
спорт, грузия, новости, турция, болгария, тбилиси, fifa
Стартует продажа билетов на матч между сборными Грузии и Болгарии отбора на ЧМ-2026
В результате жеребьевки выяснилось, что соперниками сборной Грузии за путевку на ЧМ-2026 в группе Е стали сборные Турции, Болгарии и Испании
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Продажа билетов на домашний матч сборной Грузии по футболу против команды Болгарии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года стартует 7 августа в 12:00, сообщили в Федерации футбола Грузии.
Матч между сборными Грузии и Болгарии пройдет на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси 7 сентября. Что касается билетов на первый домашний матч квалификации против команды Турции, то они были проданы за три часа. Игра состоится 4 сентября в Тбилиси.
Билеты на игру доступны на сайте biletebi.ge. Каждый пользователь сможет приобрести не более трех билетов стоимостью 20, 40, 70 и 100 лари.
Места в секторах 9 и 10 первого яруса предназначены для болельщиков гостей.
Расписание матчей сборной Грузии:
4 сентября, Грузия-Турция,
7 сентября, Грузия-Болгария,
11 октября, Испания-Грузия,
14 октября, Турция-Грузия,
15 ноября, Грузия-Испания,
18 ноября, Болгария-Грузия.
В результате жеребьевки, состоявшейся в офисе FIFA в Цюрихе 13 декабря, выяснилось, что соперниками команды Вилли Саньоля за путевку на ЧМ-2026 в группе Е стали сборные Турции, Болгарии и Испании.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.